Правила жизни настоящего футбольного фаната

Я болею за команду из своего города. Другие команды больше выигрывают? Ну и что? Если ты родился в Воронеже и живешь всю жизнь в Воронеже, то и болеть надо за «Факел Воронеж». Или что там у вас в Воронеже, ФК «Ворон-Нож»? Одна поездка на «Камп Ноу» и покупка футболки Месси не повод считать себя фанатом «Барселоны» и праздновать ее очередную победу в Лиге чемпионов. Пока у тебя экстаз перед экраном телевизора, в твоем городе пустой стадион. Подумай об этом.

Пришел на матч? Вставай и пой! Не понимаю, как вообще можно болеть сидя. Это что, концерт классической музыки? Эмоции от происходящего на поле должны находить выход.

Блаженны нищие трофеями. Чем ниже по статусу твой клуб и турниры, в которых он участвует, тем ты сам более крутой фанат. Я объездил всю Европу, болея за свой клуб, но я снимаю шляпу перед человеком, отболевшим хоть один полный сезон за женскую команду второй лиги.

Меня раздражает, когда футбол называют развлечением для плебса. Почему? Потому что его понимают работяги? Настоящее искусство всегда доступно широким массам. Пока люди шли в Мариинский театр слушать балет Шостаковича, сам он шел на стадион «Петровский» смотреть любимый «Зенит».

Как мы отпоем, так наши и сыграют. Вы действительно верите, что тысячи голосов на трибуне никак не влияют на игру? Чем вы объясните тогда разницу между домашними результатами и гостевыми? Своя трава помогает побеждать или свой воздух?

Футбол нужно смотреть на стадионе. Это невероятно сложная игра, в которой одновременно участвуют сотни, иногда тысячи действующих лиц. Они, конечно, в разной степени влияют на события, но тем не менее влияют. Когда вы смотрите телевизионную трансляцию, то видите каждый момент дай бог трех-четырех из них. Оно вам надо? Вы же не станете смотреть по одной серии «Игры престолов» в сезоне.

Количество домашних матчей моего клуба, которые я пропустил за последние 10 лет: 1 (один). Так получилось. Просто жена не соглашалась поехать в свадебное путешествие без меня. Не знаю, как вы, а я не рискую сердить человека, готовящего мне еду. Может плохо кончиться.

В сердце ты один — любимый клуб. Я и в страшном сне не могу себе представить болеть за кого-то другого. Можно бросить жену с парой детей или сменить сексуальную ориентацию, но, выбрав однажды любимую команду, фанат болеет за нее до конца своих дней. Это усугубляется тем, что обычно любимый клуб выбирается в глубоком детстве. Причем руководствуются люди преимущественно иррациональными факторами: понравились цвета, стадион был близко к дому, отец болел за этот клуб (или наоборот — за его злейших врагов). Получается, что любимый клуб фактически не выбирают, как маму. Он просто появляется в какой-то момент и остается такой же частью тебя, как группа крови или размер ноги.

Каждый фанат должен хоть в один сезон пробить «золотой выезд». Это когда болельщик посещает все гостевые матчи любимой команды (ну и домашние, само собой). Лучше это делать в молодости, когда еще не обременен семьей и детьми, но у каждого свои жизненные обстоятельства.

Футбол без пива — бессмысленная трата времени.

Люди, которые болеют «просто за красивый футбол», вызывают у меня чувство брезгливости. Случайно залетевший от ноги соперника в сутолоке у ворот, после криво поданного углового гол будет казаться мне самым красивым на свете, при условии что он принес победу моей команде.

Никакого фанатского дресс-кода не существует. Это все выдумки маркетологов. Если вам нравятся белые кеды, не важно, какой они фирмы, носите на здоровье. Если нет — не носите, а если вам нравится четко прописанный дресс-код — идите работать в банк. На футболе достаточно просто иметь на себе признак, позволяющий безошибочно ассоциировать вас с любимой командой, — например, «розу» (шарф) с ее символикой.

На крупных турнирах футбольные эмоции можно находить не только на стадионах. Во время Кубка Конфедераций, например, по Москве-реке будет курсировать специальный корабль BUD Stadium. На нем будут проходить любительские турниры, просмотры игр и ошеломительные вечеринки.

В футболе не бывает сферических событий в вакууме. Чтобы в полной мере прочувствовать любое отдельно взятое из них — будь то матч, трансфер или еще что-то, — нужно знать огромное количество бэкграунда. Почти как Джеймса Джойса читать или Томаса Эллиота. Не ждите, что у вас получится с первого раза. Эта информация редко находится в концентрированном виде. А львиная доля так называемых спортивных журналистов только и умеют, что перемалывать из пустого в порожнее самые банальные факты, которые и без них все уже тысячу лет знают.

Фанаты команд-соперниц такие же люди. У меня лучший друг болеет за наших принципиальных врагов. Каждый год недели перед нашими матчами друг с другом проходят в нещадном троллинге, подколах и обоюдных предсказаниях скорой жестокой расплаты за все. Зато в остальное время — это мой самый близкий человек на свете.

Восхищаться футбольной акробатикой можно, но в меру. Цель этой игры — забить мяч в ворота противника. Все эти рабонны, тривелы и марсельские рулетки носят строго факультативный характер. Игроку, который может просто тараном пробежать сквозь редуты соперника, это все просто не нужно. И уж точно умение красиво жонглировать мячом не может служить оправданием для неучастия в оборонительных действиях наравне с остальными.

На турнирах сборных я пью только BUD Alcohol Free. Это на клуб можно приходить за пять минут до стартового свистка, на матче сборных лучше оказываться за несколько часов до начала. Заходить в Beer Gardens BUD Alcohol Free рядом с ареной и потихоньку настраиваться, потягивая пиво из посвященного матчу коллекционного стакана. Если где-то параллельно играют другие сборные — это транслируется в Beer Garden на большом экране. Если нет — можно просто послушать диджея или порубиться в настольный футбол в зоне отдыха. Раз стакан, два — а там, глядишь, и на трибуну пора перемещаться.

И да, победа — не главное. Главное — от души поболеть за своих и хорошо провести время.