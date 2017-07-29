Fox News потратил $130 тысяч, чтобы пошутить над New York Times. На страницах New York Times

Телеканал Fox News купил рекламную полосу в New York Times и поместил на ней цитату из статьи NYT, в которой утреннее шоу Fox & Friends названо «самым влиятельным телевизионным шоу в Америке». В какую сумму это обошлось, не сообщается, однако известно, что стоимость размещения цветной однополосной рекламы в New York Times варьируется в пределах $130 тыс.

На самом деле, цитата вырвана из контекста. В оригинальной статье телекритика New York Times Джеймса Понивозика она звучит так: «По одной единственной причине – из-за фаната №1 (подразумевается Дональд Трамп. – Esquire) – это сейчас самое влиятельное телевизионное шоу в Америке».

Thank you to all our viewers for making us "the most powerful TV show in America!" #betterwithfriends pic.twitter.com/tc6WZealkr — FOX & friends (@foxandfriends) July 27, 2017

Понивозик критикует шоу за поддержку политики Трампа и называет его «интерактивным магическим зеркалом» для президента. «Трамп – главная тема шоу, его составитель, рекламный агент и виртуальный четвертый ведущий», – говорится в статье.

Fox & Friends – единственное телешоу, на чьи новости подписан американский лидер. В материале Понивозик приводит пример того, как программа влияет на повестку дня Трампа. 10 июля Fox & Friends ошибочно сообщили, что уволенный директор ФБР Джеймс Коми слил секретную инфрмацию, касающуюся встреч с президентом. Трамп тут же написал об этом в твиттере. «На следующий день Fox & Friends опровергли сообщение. Но не президент», – отмечает журналист.

Трамп уже прокомментировал медиа-скандал в своем твиттере: «Вау, находящийся в упадке New York Times назвал Fox & Friends «самым влиятельным телеоу Америки».

Wow, the Failing @nytimes said about @foxandfriends "....the most powerful T.V. show in America." — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2017

«Они решили выйти в верхний сегмент рынка и поддержать нашу журналистику своими деньгами. Так что им рады», – прокомментировал историю президент NYT Марк Томпсон.

Помимо Times телеканал разметил рекламу в Washington Post и New York Post. Какая сумма была на это потрачена, в руководстве сети не раскрывают.