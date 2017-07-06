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«Добро пожаловать в ад»

Участников саммита G20 в Гамбурге встретили массовые беспорядки. Полиция проводит самую масштабную операцию за всю историю города.

В Гамбурге начался саммит G20: в город прибывают главы государств (в том числе и Владимир Путин), чтобы обсудить изменения климата, условия международной торговли, ситуацию в Сирии и Украине, а также другие проблемы.

В город также съехались антиглобалисты и представители левых движений, протестующие против политики государств-участников саммита: в эти два дня в Гамбурге пройдут десятки согласованных демонстраций. Однако не все шествия проходят мирно.

Столкновения с полицией начались еще вечером в четверг, до официального начала саммита, с конфликта у городской пристани. Антикапиталисты и анархисты, одетые в черное и скрывающие лица балаклавами и шарфами (закрывать лица во время демонстраций запрещено законами Германии. – Esquire), ворвались в толпу людей, пришедших на согласованную акцию «За солидарный мир – против саммита G20 в Гамбурге». Когда полицейские попытались изолировать группу от остальных демонстрантов, в них полетели камни, бутылки и зажженные файеры. Полицейские, в свою очередь, прибегли к использованию водометов и перечного газа, после чего часть протестующих разбежалась. Те радикалы, что остались на площади, начали скандировать лозунг «Добро пожаловать в ад». Позднее некоторые из участников столкновений рассказывали репортерам, что полицейские сами провоцировали их на конфликт.

Позже столкновения демонстрантов с полицией также произошли возле железнодорожной станции «Рипербан». Там звучали лозунги «Полиция – позор Гамбурга!».

Ночью представители полиции сообщали о 15 раненых офицерах, двое из которых были госпитализированы – в том числе ослепленный лазером пилот вертолета.

Утром пятницы жители города проснулись от шума вертолетов и полицейских сирен. Как сообщает The Washington Post, группы активистов, выступающие против тяжелого положения беженцев и за улучшение условий труда, заявили, что намерены блокировать ключевые позиции в городе и помешать прибывающим главам государств попасть из аэропорта в гостиницы и к местам переговоров.

Беспорядки, тем временем, продолжаются. Радикалы поджигают машины, разбивают витрины магазинов и вступают в столкновения с стражами порядка. Представители полиции сообщают о 111 раненых офицерах. Точных данных о задержанных активистах нет: по разным данным, арестованы до 50 до 100 протестующих.

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The New York Times со ссылкой на городские власти сообщает, что для урегулирования ситуации в городе на службу вышли 20 000 полицейских, подготовлены 45 бронированных машин, оборудованных водометами. Зона над городом объявлена свободной от полетов.

Это самая крупная полицейская операция за всю историю Гамбурга.

ФотографииReuters, Getty Images, REX/Fotodom
s.zuev
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