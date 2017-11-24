Габриэль Прокофьев: «Когда я пишу музыку, я предпочитаю не думать о дедушке»

Ваш «Концерт для вертушек с оркестром», записанный впервые в 2011 году для ВВС, легко можно найти в Youtube, и он по-прежнему кажется чем-то невероятным, хотя сегодня мало кого удивишь ди-джеем в окружении классических музыкантов. Чем, на ваш взгляд, музыка способна удивить аудиторию сегодня и перевернуть наши представления о ней?

Мне кажется, что московская публика давно готова к подобного рода концертам. Вы правильно заметили: DJ и оркестр – что в этом такого, если ты из этого века? В мире искусства, наверное, только концертные залы застряли в прошлом, сохраняя традиционную форму выступлений. Мне кажется, многие люди ждут не дождутся, когда классические площадки станут по-настоящему современными. Понимаете, концерты классической музыки должны стать неким социальным феноменом – туда должны приходить, общаться, выпивать в перерывах между композициями, а не сидеть, держа спину прямо. Я надеюсь, что когда сегодня на «Концерт для вертушек с оркестром» приходят люди, они понимают, что нельзя отвергать современное. Раньше многие пытались соединить классику с поп-культурой, и это часто превращалось в китч или трэш. Но кажется, я нашел другой подход к тому что может исполняться на сцене. Потому что мои диджеи, исполнители, – всегда высокие профессионалы в работе со звуком. В Москве мой концерт сыграет DJ Tactics. Вы должны услышать, какие манипуляции он проделывает! Это человек с мировым опытом. Это не баловство. Мы просто обязаны контактировать с современной жизнью, экспериментировать и искать пути для развития.

Выпустив «Концерт для вертушек с оркестром», вы получили мировое признание: его включили в список обязательного прослушивания для детей средней школы в Великобритании, а музыковеды заговорили о том, что классическая музыка не умирает, но изменяется. Как вы поняли, что нашли свою «золотую жилу» и что позволяет вам двигаться дальше в поисках новых звуков?

Шесть лет назад случился переломный момент в моей карьере: когда ВВС выпустил «Концерт», оркестры из разных стран начали приглашать меня для совместных выступлений и предлагать мне подписать контракт. Это был настоящий успех. Но сейчас я уже пишу произведение для оркестра и драм-машины. Потому что вертушки тоже устаревают. На удивление, это по-прежнему воспринимается как нечто удивительное и неприемлемое для концертного зала. Меня это, наоборот, очень заводит. Я постоянно ищу что-нибудь менее удобное и приемлемое для выступлений. Но однажды я написал концерт для виолончели и скрипки. И также понял, насколько это важно. Как композитор я смог усовершенствовать свои навыки. Я бы сказал, что «Концерт для вертушек с оркестром» для меня – уже прошлое. В прошлом году я написал концерт для саксофона. Его исполнил известный американский саксофонист Брэнфорд Марсалис. Я люблю вертушки, но я иду вперед. Недавно я написал «Концерт для вертушек с оркестром» №2 (смеется). Следующим моим проектом будет полноценная опера.



photo by HL Jones

За последние десятилетия музыкальная индустрия сделала значительный рывок, и то, что с ней произошло недавно – просто невероятно. Как вы чувствуете эти изменения? Как влияете на них? К чему движется музыкальное потребление?

Мы все живем в эпоху скачиваний и стриминга. Но вот что интересно: если мы будем говорить о классической музыке, мы поймем, что живые концерты по-прежнему максимально важны. Люди тратят много времени, сидя перед экранами компьютеров и телефонов. Именно поэтому опыт живых концертов особенно ценится. Там человек может снять наушники и снова очутиться в реальном мире. Это полная противоположность цифровой эре. Я считаю, что если мы сможем найти способ сделать концерты классической музыки современными, они будут пользоваться куда большей популярностью, чем сейчас. И наоборот, для любого классического музыканта онлайн-платформы – прекрасный выход к аудитории, попытка стать заметным. Но тут же выясняется, что многие классические произведения слишком длинные, а у человека нет столько времени их послушать. Я разочарован еще одним фактом: я потратил пять лет своей жизни на написание произведений для оркестра, но выясняется, что оркестры уже не записываются в студии, потому что у них нет денег выпустить тираж альбома. Я думаю о системе «трек за треком», как в любой музыкальной пластинке. Так, мне кажется, у классической музыки будет куда больший охват. Люди все равно должны послушать произведение, прежде чем сделать выбор, на какой концерт пойти. Вот что меня сейчас беспокоит: я ищу возможность записать классическую музыку для современных людей, которые привыкли слушать ее в метро.

У вас есть ответ на вопрос, как сделать современную классическую музыку более понятной? Зачастую люди не идут на концерт только из-за страха чего-то не понять.

Однажды я придумал лейбл Nonclassical и запустил одноименную серию вечеринок в лондонских клубах с надеждой, что только в простой, непринужденной обстановке люди смогут воспринимать неоклассику. Идея оказалась успешной. Когда люди расслаблены, тогда они максимально восприимчивы и могут сказать: «Вау, это что-то и вправду классное, ничего себе эксперимент!». Стоит просто исключить снобистский академический подход, и люди потянутся. Люди хотят делиться опытом, они хотят, чтобы исполнитель разговаривал с ними, был наравне. А еще все любят дайджесты, мало кому интересно слушать трехчасовое произведение за раз. Классические же исполнители зачастую забывают, как важно быть открытыми и более расслабленными.

У вас есть свой собственный список композиторов XX века, в том числе авангардных, которых нужно обязательно послушать, чтобы больше разбираться в вопросе и не бояться неоклассики?

Большинство из них хорошо известны в России, а многие и вовсе стали продолжателями дела моего деда Сергея Прокофьева. Он был потрясающим мелодистом, и доказал, что мелодия – главное составляющее в музыке XX века. Мало кто концентрируется на мелодике сегодня, и его наследие не хочется забывать. Но так же для меня важны Альфред Шнитке или Софья Губайдуллина, которая живет и работает сегодня. Ее музыка одухотворяет, трогает душу. Примерно то же самое я могу сказать о советском и эстонском композиторе, которого зовут Арво Пярт – его музыка вполне доступна для понимания, кинокомпозиторы его часто копируют. Дьердь Лигети, Янис Ксенакис – они трансформировали оркестровое звучание. Я включал их произведения на своих вечеринках, и молодая аудитория была в восторге. Американские минималисты тоже безумно интересны: Стив Райх, Джон Адамс. Я бы даже назвал их поп-композиторами из-за славы, которую они заработали. Я помню, как влюбился в Chamber Symphony Адамса, это его лучшая работа. Еще я должен упомянуть Джона Кейджа и Карлхайнца Штокхаузена, но это уж слишком очевидно, люди просто должны их знать.

Конечно, вас постоянно спрашивают о значимости Сергея Прокофьева в вашей жизни. Каково для вас быть носителем его фамилии? Вы часто вспоминаете его лицо, когда пишете музыку?

У меня есть нечто большее, чем просто фамилия великого композитора, я – часть его семьи. Моя связь с ним очень личная, эмоциональная. Меня ужасно будоражит его музыка. Но я отдаю себе отчет в том, что тысячи русских людей испытывают примерно то же самое, когда слушают его произведения. Однако, по правде говоря, когда я пишу музыку, я предпочитаю не думать о Прокофьеве. Он меня только отвлекает. Я предпочитаю концентрироваться на том, что делаю и что создаю. Возможно, меня даже пугает его влияние. Но моя задача – найти свой голос, свое звучание.

У Сергея Прокофьева есть детская симфоническая сказка «Петя и волк». Вы слышали ее когда-нибудь? Как думаете, почему многие рок-музыканты, такие как Брайан Ино, Гари Мур, Фил Коллинз и даже Дэвид Боуи, прибегали к ней в 70-е, создавая свои версии?

Серьезно? Ничего себе! Я только знал, что Боуи ее читал. Мне нужно переслушать. Хотя я немного побаиваюсь этого: мне кажется, «Петя и волк» – довольно безвкусная штука, написанная по заказу. Мне кажется, рок-музыканты просто хотели испытать какой-то другой опыт, попробовать что-то еще, поэтому исполняли и перезаписывали эту сказку. Многие могли слышать ее в детстве. И наверняка им нравилась мысль создать что-то свое, что-то большее, чем просто рок-музыка. Меня не сильно это удивляет: классическую музыку часто берутся перерабатывать. Отличное промо!

4 декабря, Колонный зал дома союзов, SOUND UP. Билеты можно приобрести здесь.