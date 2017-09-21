Лиам Галлахер произнес, пожалуй, самую убедительную речь против музыкального пиратства

Экс-вокалист Oasis Лиам Галлахер рассказал, почему в наше время не хватает рок-звезд. По мнению музыканта, причина кроется в том, что он сам вынужден заваривать себе чай. Короткий ролик с пламенной речью младшего Галлахера опубликовало BBC.

Liam Gallagher making tea is the best thing you'll see today. As you were. pic.twitter.com/JaAB0p6Qr2 — BBC Three (@bbcthree) September 20, 2017

«В 90-х у меня был четыре человека, которые занимались этим (заваривали чай. – Esquire). Сейчас я не могу себе этого позволить – туго с деньгами. Потому что все эти гребанные мелкие умники скачивают музыку за ни хрена. А потом они удивляются, почему вокруг нет настоящих звезд рок-н-ролла».

К слову, Лиам Галлахер готовит к выходу сольную пластинку: альбом As you were выйдет уже 6 октября.