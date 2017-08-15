Пятая серия «Игры престолов»: семья, долг, честь

Все-таки зря я с такой уверенностью написал в прошлом рекапе, что Джейме Ланнистер попадет в плен к Дейенерис. Виноват, не точно расшифровал «знаки»: сериал действительно двигал двух героев – Джейме и Тириона – навстречу друг другу, но состоялась она при совершенно других обстоятельствах. Ну, что ж, бывает и такое: автор рекапа предполагает, а сценаристы и Джордж Мартин располагают.

Еще одно из предположений – возможный заговор против Дейенерис, на который указывает многое: поведение Вариса, реакция Тириона на последнее сражение, их совместные разговоры. Очевидно, что в одном из последующих эпизодов эти предположения тем или иным образом воплотятся в жизнь. В пятой серии мы вновь видим, как советники Денни обсуждают радикальные изменения, произошедшие с их королевой. Если раньше она за смерть одного невинного заключала своих драконов в подземелье, то теперь с легкостью отдает приказ сжечь двух безоружных пленников. И Тириону, и Варису очевидно, что Дейенерис медленно превращается в своего покойного папеньку, который был психически неуравновешенным и жег людей ради удовольствия. Хотя Дейенерис пока еще дает своим пленникам выбор: преклоните колена или умрите. Но, возвращаясь к теме предательства, давайте все же вспомним важный нюанс – пророчество, которое Дейенерис услышала в Доме Бессмертных: «Три измены должна ты испытать… одну из-за крови, одну из-за золота, одну из-за любви…». Это пророчество было в книге, но не в сериале и, может быть, на него и не стоит обращать внимания, но, с другой стороны, две из трех измены уже были: колдунья Мири Маз Дуур предала Дейнерис из-за крови (финал первого сезона), а сер Джорах Мормонт – предал ее из-за денег, которые платил ему Варис (о чем нам в этом сезоне напомнили). Повод задуматься. Предаст ли теперь ее Тирион из любви к брату или Варис из любви к Родине?

И, раз уж мы говорим о пророчествах, нельзя не вспомнить предсказания, которые услышала Серсее в разговоре с колдуньей в начале пятого сезона: «Ты выйдешь за короля. Ты станешь королевой, но на время. Пока не придет другая, моложе и красивее, и не отберет у тебя все, что тебе дорого. У твоего короля будет двадцать детей, а у тебя трое. Золотыми будут их короны, и золотыми — их саваны..». Почему это важно? Потому что в пятой серии Серсея говорит Джейме, что она беременна. Есть вероятность, что она лжет: ведь Серсея умна и понимает сомнения Джейме, ей необходимо дать ему стимул, какую-то мотивацию для продолжения борьбы. С другой – если Серсея и вправду беременна, то пророчество звучит однозначно: умрет или ребенок, или она. Других вариантов тут нет, так как все трое детей – Джоффри, Томмен и Мирцелла – уже мертвы.

А теперь давайте про драконов поговорим. После финальной битвы четвертого эпизода многие зрители задавались вопросом: а почему Дейенерис бросила на борьбу с Ланнистерами только одного дракона? Почему не всех сразу? Собственно, этим вопросом задается и Джейме. Ответ довольно простой: чтобы участвовать в сражении, у дракона обязательно должен быть наездник – пока что кататься на них способна только сама Дейенерис. В пятой серии мы получаем ясный ответ на вопрос, кто будет вторым наездником: Джон Сноу. Правила обращения с драконами, заявленные в сериале, идентичны правилам в стриптиз-клубе: можно смотреть и восхищаться, но если попробуешь тронуть – будешь наказан. Драконы в сериале уже неоднократно сжигали всех, кто пробовал к ним прикоснуться. Всех, кроме Джона Сноу и …. Тириона. Во втором эпизоде шестого сезона дракон позволяет Тириону дотронуться до себя. Почему? Одна из главных теорий, также основанных на предсказании, услышанном Дейенерис в Доме Бесммертных, гласит: Тирион – сын короля Эйриса Таргариена и Джоанны Ланнистер. В сериале эту теорию озвучивал (намеком) сер Барристан Селми, когда рассказывал Дейнерис, как ее отец был увлечен женой лорда Тайвина. Кроме того сам Тайвин неоднократно говорил, что не считает Тириона своим сыном. Так что есть вероятность, что третьим наездником станет именно он.

Но есть и другая теория, которая, на мой взгляд, гораздо любопытнее. Мы знаем, что Бран Старк может вселяться в зверей и контролировать их силой мысли. Он варг. Если у одного из главных героев есть такая способность, то вряд ли ее придумали только для того, чтобы ворон контролировать, правда? Значит, у третьего дракона не будет наездника, им будет управлять Бран. Согласитесь, было бы очень элегантно.

Но вернемся к Джону и его происхождению. Самый важный момент в серии – это разговор Гилли и Сэма. Очень симпатичная сама по себе сцена: Сэм занят работой и тяжелыми мыслями, а жена, которую он на свою голову читать научил, все время его отвлекает. То рассказывает, сколько ступеней в Цитадели, то смеется, что септон Мейнард записывал каждый свой поход в туалет. И вот тут-то, совершенно между делом, мы узнаем ключевой факт: Рейгар Таргариен аннулировал свой брак с Элией Мартелл и женился на другой. Сэм не обращает на слова Гилли внимания, а зря. Если Рейгар Таргариен женился на Лиане Старк, это значит, что Джон Сноу – законный наследник Железного престола. Именно он, а не Дейенерис.

Джон Сноу не бастард, а законнорожденный сын, и этот факт может в корне изменить всю расстановку сил в сериале. Выходит очень забавно. Когда Джендри (хорошо, что его нам вернули) встречается с Джоном Сноу, он произносит пламенную речь: мы оба бастарды, наши отцы дружили и сражались вместе, давай тоже будем дружить и сражаться вместе. В этой речи все неправда. Не друзьями, а соперниками, не вместе воевали, а друг против друга. Более того: папа Джендри убил папу Джона Сноу боевым молотом.

Да, да, выбор оружия у Джендри совершенно не случаен: Роберт Баратеон был известен в Семи Королевствах, как мастер боевого молота. Это очередная маленькая, но очень приятная деталь. Вообще, любовь авторов к говорящим деталям вызывает искреннее восхищение. Нет ни одного момента, который был бы «роялем в кустах», у каждой детали есть объяснение и причина. Например, как приятно, что наконец пригодился сер Давос. Нам столько говорили о его таланте контрабандиста –и вот, мы наконец видим, что да, действительно может и умеет. Или самая крутая деталь серии, которую, к сожалению, подметил не я, а мой товарищ: обратите внимание, что все герои сериала в этой серии одеты в черное. Почему? Потому что тема серии – нам надо объединиться против белых ходоков, а черный – это цвет Ночного дозора. Главный сюжетный поворот пятой серии – идея Тириона притащить в Королевскую гавань белого ходока и тем самым убедить Серсею согласиться на перемирие и присоединиться к войне с Королем ночи – тоже взялся не из пустоты. Если вы помните, в первом сезоне лорд командующий Ночной стражи отправляет своего первого офицера – Аллисера Торна – в Королевскую гавань с «ожившей рукой» белого ходока (на самом деле ожившего мертвеца правильнее называть «вихтом», но это уже детали). Торн должен был показать двигающуюся руку королю Джоффри и убедить его помочь Ночному дозору. Но было лето, и пока Торн ехал, рука сгнила и перестала шевелиться.

Также возблагодарим Бога за сайт Reddit и фанатские форумы, потому что очень часто именно благодаря им мы узнаем разнообразные теории и мелкие, но важные, детали. Например, у нас есть полный текст письма, которое Арья «нашла» в комнате Мизинца:

«С тяжелым сердцем я пишу тебе сегодня, чтобы сообщить, что наш добрый король Роберт умер от ран, полученных на охоте на кабана. Нашего отца обвинили в измене. Вместе со Станнисом, братом Роберта, он замышлял против моего возлюбленного Джоффри. Они хотели украсть его трон. Ланнистеры хорошо относятся ко мне, и я живу в полном комфорте. Я молю тебя явиться в Королевскую гавань, преклонить колена перед королем Джоффри, дать ему клятву верности и не допустить вражды между великими домами Старков и Ланнистеров. Искренне твоя, Санса».

В пятой серии мы уже видели, что отношение Арьи к старшей сестре не изменилось. Арья продолжает подозревать Сансу в том, что ради «хороших вещей» она может предать своих родных так же, как уже предавала их. Конкретно в данный момент, по мнению Арьи, Санса готовится сама стать Королевой севера и надеется, что Джон погибнет за стеной. Наверное, это не так, но письмо лишь усугубит подозрения Арьи и приведет к открытому конфликту. Мы с вами знаем, что Санса писала письмо не по своей воле. Знали это и Робб, и Кейтлин Старк, но ведь Арья не знает... Учитывая любовь последней к радикальным решениям, дело может закончиться плохо. На что и рассчитывает коварный Мизинец.