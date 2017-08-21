Шестая серия «Игры престолов»: финал близко

Поклонники сериала «Игра престолов» делятся на две группы: первая группа обожает сериал за сложносочиненных персонажей, диалоги и интриги в духе классической английской литературы. Можно сказать, что для этой группы главный конфликт сериала – это именно борьба за Железный престол. Вторая большая группа – это поклонники жанра фэнтези. Сражения, волшебные мечи, драконы, ледяные зомби и приключения для них – самое привлекательное в сериале. Эта группа смотрит «Игру престолов», вероятнее всего, не с самого начала и скорее проматывает разговоры, ожидая в первую очередь аттракциона. Им интересна именно борьба Льда и Пламени, то есть драконы и люди против ледяной нечисти. Перед авторами стоит задача угодить всем и, по большей части, им это удавалось: сериал был сбалансированным, и на две серии сказочной войнушки приходилось примерно восемь серий секса, интриг и разговоров. В нынешнем сезоне баланс естественным образом сместился в сторону войны. «Игра престолов» стремительно движется к финалу (в этом сезоне осталась одна серия, а в последнем сезоне серий вообще будет шесть), поэтому неудивительно, что фэнтезийный элемент выходит на передний план.

Но для значительной части зрителей это стало проблемой. Ну как так, что за глупости, почему они отправились за стену, зачем нужен идиотский план захватить в плен зомби, кому это надо, почему так быстро добежал Джендри/прилетел дракон и так далее. В логике фанатов войны Алой и Белой розы полет Дейенерис за стену, действительно, выглядит чужеродным элементом. Но для фэнтезийной истории поход Джона с товарищами в ледяные пустоши по большому счету не сильно отличается (убедительностью мотивации) от похода Фродо и его друзей к горе Ородруин в Мордоре.

Но поскольку «Игра престолов», все-таки, сериал для внимательных умников, то нельзя не отметить, как подробно авторы готовят зрителей к событиям шестой серии и как много деталей на экране призваны объяснить нам логику происходящего. В чем смысл тащить ледяного зомби в Королевскую гавань? Это делается только для того, чтобы убедить Серсею в необходимости объединить усилия с непримиримыми врагами: Джоном Сноу и Дейенерис Таргариен. Почему ее нужно убеждать? Потому что на протяжении последних двух сезонов нам объясняли: два желания мотивируют Серсею – желание удержать власть и жажда мести. Не случайно шестая серия начинается с разговоров: участники братства Джона Сноу обсуждают друг с другом, кто кого и как обидел. Нед Старк (пока еще отец Джона) приговорил Джораха Мормонта к смерти, Берик Дондаррион и Торос продали Джендри алой жрице, Тормунд влюблен в леди Бриенну, которая едва не убила Пса и так далее. В прошлой серии аналогичный разговор состоялся у Тириона с Джейме (про убийство их отца, лорда Тайвина) и у Тириона с Давосом (сын Давоса погиб при Черноводной, обороной руководил Тирион). Каждому герою есть за что мстить, но они сознательно отказываются от возмездия ради общего дела. Готова ли сделать это Серсея? Мы точно уверены, что не готова. Ей, как апостолу Фоме, необходимо живое (в данном случае мертвое) доказательство. Необходимо «вложить персты в раны». Соответственно надо идти добывать доказательства.

Джону Сноу не повезло: скорее всего, он не планировал встречу с Королем ночи и основной армией, а надеялся наткнуться на какого-нибудь одинокого ходока, которого можно было бы схватить и унести. Кстати, судя по отсутствию в финальной битве мертвых гигантов (заявленных в одной из прошлых серий), нам был показан исключительно авангард армии. Но давайте обсудим в деталях именно сцену битвы драконов с ледяными зомби.

Мог ли Джендри успеть добежать до замка и отправить ворона? Вероятнее всего, мог – вряд ли успели далеко уйти. Но дальше у дотошных зрителей возникают вопросы: как ворон мог успеть долететь до Дейенерис и как она могла прилететь вовремя и всех спасти? Да, у Джорджа Мартина в книгах традиционно плохо с расстояниями, это известная и давняя претензия к нему. Но давайте учтем фанатские таблицы с километражем: от Восточного дозора-у-моря (куда добежал Джендри) до Драконьего камня примерно 2 тысячи километров. Обычные почтовые голуби способны летать на расстояния свыше 3 тысяч километров и могут за день пролетать от 500 до 700 км. Резонно предположить, что вороны Джорджа Мартина по тактико-техническим характеристикам превосходят голубей (все-таки их выводили на протяжении тысячелетий специально для скорости и выносливости). То есть до Драконьего камня вороньего лету дня два. Дракон летит, скорее всего, быстрее чем ворон. Тем более ,из книг мы знаем, что Таргариены устраивали себе гонки на драконах от Королевской гавани до Драконьего камня. Так что Дейенерис, предположительно, могла долететь за день.

Дотошные фанаты с канадского сайта, посвященного подледной рыбалке, подсчитали, что три дня – именно столько времени требуется, чтобы водоем, окружающий укрытие Джона Сноу и компании, замерз. Соответственно, все выходит более-менее логично. Три дня держались, умер Торос, но помощь пришла.

Кстати. Одним из самых популярных комментариев к серии у русскоязычной аудитории (у которой «шапку надень» записано в ДНК) был вопрос: «Почему они все за Стеной без шапок?» Спрашивали – отвечаем. Официальный ответ авторов сериала: когда действие происходит за стеной все герои – в силу бесконечного количества одежды – выглядят одинаково. Если им закрыть головы шапками, зрителю будет неудобно, потому как непонятно, кто и где. Также есть ответ более высокохудожественный: в шапках плохо слышно, а за Стеной надо все слушать, иначе съедят/убьют.

Но, на мой взгляд, это все-таки пустые рассуждения. Нам показали сцену дракон против армии мертвых – и это ровно то, чего ждут зрители. Немного фансервис, но все равно круто. Самые человечный момент в серии – это даже не гибель Тороса или дракона. Когда мертвые схватили Тормунда, вот тогда было страшно. Ведь так хочется, чтобы он выжил и все-таки закрутил роман с Бриенной.

Немного раздражает сцена появление Бенджена Старка. Этот момент, действительно, выглядит таким «роялем в кустах», но давайте вспомним, что он однажды уже спас одного из главных героев в аналогичных обстоятельствах: в финале шестого сезона так смогли скрыться от ходоков Брандон Старк и Мира. Тогда Бенджен объяснил свое чудесное появление тем, что ему велел спасти Брана Трехглазый ворон. Вполне возможно, что у сцены из шестого сезона аналогичное объяснение?

Но давайте закончим обсуждение битвы и поговорим об интригах. Самое интересное происходит в Винтерфелле. Самое интересное и самое непонятное. Например, почему Санса отправляет Бриенну в Королевскую гавань, если Мизинец только что сказал ей, что она – ее естественный союзник и защитник? Скорее всего, ровно поэтому и отправляет. Санса давно знает лорда Бейлиша и не доверяет ему. Резонно предположить, что любой его совет она истолковывает, как руководство к действию: надо сделать строго наоборот. Логично? Логично и другое: Мизинец может сознательно играть на таком отношении к себе и руками Сансы убрать из Винтерфелла могущественного врага. И в результате все идет к столкновению Сансы и Арьи. Арья ведет себя как ярко выраженный социопат, она видит в насилии ответы на все вопросы. С одной стороны, смотреть на это грустно, потому что в конфликте мы за обеих сестер. С другой – если вспомнить первый сезон, то их отношения всегда были такими. Арья всегда недолюбливала сестру и винила ее в смерти близких. Детские травмы и обиды редко проходят бесследно.

И, наконец, давайте поговорим про историю любви Дейенерис и Джона. Существует множество теорий о том, как они будут развиваться. Одна из них гласит, что будет роман и ребенок – законный наследник. Тут две проблемы: во-первых, согласно пророчеству Дейенерис не может иметь детей. Во-вторых, Джон воспитан как Старк, и вряд ли в его парадигме возможно кровосмешение: этим занимаются только Таргариены, против которых воевал его отец, и его лютые враги – Ланнистеры. Согласится ли он стать «одним из них»? Теория вторая: авторы сознательно подкидывают нам намеки на роман, чтобы в финальном сезоне столкнуть этих двух героев. Когда Джон называет Дейенерис «Дэни», она отвечает, что так ее называл лишь брат. Что случилось с братом, мы помним.

Читать рекапы предыдущих серий:

1.Первая серия нового сезона «Игры престолов»: «Начнем, пожалуй?»

2.Вторая серия «Игры престолов»: на войну на полных парусах

3.Третья серия «Игры престолов»: шипы и розы

4.Четвертая серия «Игры престолов»: огонь и хаос

5. Пятая серия «Игры престолов»: семья, долг, честь