В сеть слили новый эпизод «Игры престолов» за несколько дней до официального выхода

На портале Reddit появилась 4 серия нового сезона «Игры престолов». Те, кто не дождется понедельника, могут посмотреть ее уже сейчас – правда, в плохом качестве и логотипом компании India PVT.

Кроме того, The Verge обратило внимание на водяные знаки канала Star India. Это говорит о том, что утечка никак не связана с недавним взломом личного ящика руководителя канала HBO, в ходе которого, например, был украден сценарий четвертой серии.

В правом верхнем углу изображения располагается надпись For internal viewers only, предполагаются, что видео не было предназначено для публичного показа. Возможно, эпизод был распространен внутри компании.