Первую серию нового сезона «Игры престолов» покажут в московском метро

В руководстве московского метрополитена, похоже, тоже есть фанаты фэнтезийной саги. В рамках проекта «Ночь в метро» в ночь на 18 июля на одной из станций столичной подземки покажут первую серию нового сезона «Игры престолов». Помимо кинопросмотра, для гостей мероприятия приготовили нехитрые развлечения: возможность сфотографироваться с Белыми ходоками или сидя на Железном троне.

Посетить «Ночь в метро» смогут 50 счастливчиков старше 18 лет, которые выиграют соответствующий конкурс в пабликах московского метро в соцсетях «Вконтакте» и Facebook. Билеты на мероприятие продаваться не будут. Кроме того, организаторы держат в секрете станцию, на которой состоится кинопоказ, «во избежание столпотворений».