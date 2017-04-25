«Игра престолов»: чего ждать в седьмом сезоне

ФАКТЫ Что, где, когда

Седьмой сезон точно станет предпоследним, а эпизодов в нем будет не десять, а семь. Это грустно, но в восьмом их вообще шесть, так что давайте ценить то, что имеем. Сериал выйдет летом, а не весной, как это было всегда, потому что съемки начались лишь в августе 2016 года. И на то были причины: в Вестеросе наступает зима, так что съемочной группе пришлось дожидаться настоящего похолодания. Зато у создателей появилось больше времени и денег на работу над каждым эпизодом. Ходили слухи, будто из-за Brexit бюджет сериала уменьшится, но это не так. Организация European Regional Development Fund, вкладывающая деньги в производство фильмов и сериалов на территории Евросоюза, и так уже несколько лет не помогает HBO.

C чего начинается сезон

На самом деле, мы лишь знаем, чем закончился предыдущий. Джон Сноу — сын Лианны Старк, о чем нам сообщил красивый монтаж в финале сезона. Об этом, правда, знает лишь Бран Старк, который все еще скитается за Стеной. Тем временем Дейнерис Таргариен плывет в Вестерос, чтобы поучаствовать в предвыборной гонке. Под ее началом — флот Яры и Теона Грейджоев, кавалерия дотракийцев и авиация в составе трех драконов. Что куда страшнее, за спиной у Дени стоит Варис, который, возможно, смог склонить на ее сторону выживших Тиреллов и дорнийцев.

Серсея Ланнистер тем временем всходит на престол, но шансы удержать его невелики. Ее брат Джейме смотрит на невольную, но все же убийцу своих детей с ненавистью, а брат Тирион возвращается с отдыха на югах. Серсее напророчено, что ее задушит валонкар — то есть «младший брат», но под это описание подходит полдюжины персонажей.

В том числе и Арья Старк, которая смогла спастись из Браавоса и уже орудует в Вестеросе, где ее первой жертвой стал известный свадебный генерал Уолдер Фрей.

Кто здесь новенькие

На панели в рамках фестиваля SXSW выяснилось, что в сериале появится музыкант Эд Ширан. Потому что, цитата, «этого хотела Мэйси Уильямс» (исполнительница роли Арьи). Скорее всего, его участие ограничится песенным номером, как уже было с Sigur Ros и другими коллективами.

А вот появление актера Джима Бродбента — уже серьезно. Он рассказал в одном из интервью, что его персонаж — архимейстер, которого Сэм Тарли встретит в Цитадели. Фанаты тут же стали строить теории, что бедный прокаженный Джорах Мормонт, получивший от своей любимой королевы приказ подлечиться, отправится за противоядием от серой хвори именно в Цитадель. Там же он сможет узнать от Сэма судьбу своего отца.

И неожиданных камбеков стоит отметить Марка Гэттиса в роли топ-менеджера Железного банка Тихо Несториса. Для задолжавших банку Ланнистеров его появление — все равно что телефонный звонок среди ночи с просьбой погасить кредит.

Кого еще видели на съемках?

Актриса Кэрис ван Хаутен недавно выложила в Instagram фото в гриме старушки Мелисандры, что может значить одно из двух: либо ее героиня вернется, либо кто-то заранее готовится к Хэллоуину.

Актер Джо Демпси, играющий бастарда Джендри, попался папарацци на съемочной площадке в Белфасте. А двенадцатилетняя Белла Рамси, которую мы любим за спасение Джона Сноу и схожесть с Марией Шалаевой времен «Русалки» на одном из фото жизнерадостно выскакивает из трейлера в доспехах — так что Лианна Мормонт все еще в строю. Рядом с площадкой видели и актера, который играет Рэнделла Тарли — деспотичного отца милахи Сэма. И, наконец, самая дикая инстаграм-теория гласит, что лютоволк Арьи по кличке Нимерия тоже вернется в будку. Дело в том, что все съемки с животными проходят в канадском Калгари, и туда зачем-то приезжала Мэйси Уильямс.

Из всего этого следует, что сериал даст дорогу молодым. Кстати, о других юношах: драконы Дэйнерис отъелись, и теперь их размеры сравнивают с самолетом Boeing 747.

И еще одно совсем уж отчаянное предположение фанатов: судя по рекламному ролику HBO, в котором появляются герои всех сериалов канала, на огонек заглянет сам Ходор.

Но это уже несерьезно. А значит, пора переходить от фактов к догадкам.

ТЕОРИИ Кто убьет Серсею?

Кажется, уже никто не сомневается, что местная леди Макбет не переживет седьмой сезон. Согласно пророчеству, смерть от рук валонкара настигнет ее после того, как она выплачет все глаза — а большего повода для слез, чем потеря детей, уже не будет. Однако валонкар в Ветеросе — понятие растяжимое, так что младшим братом-убийцей могут оказаться не только Тирион или родившийся на пару минут позже Джейме (последнему, к тому же, не так-то легко «сомкнуть руки»). Поскольку слово валирийское, то у фанатов появилась красивая теория, что убийца должен быть валирийских кровей. А под это описание лучше всех подходит Джон Сноу. Прочие подозреваемые — Джендри, Арья и Дейнерис (в том случае, если валонкар — гендерно нейтральное слово). А вообще, задушить Серсею метафорически может и Бран Старк, накопивший на нее компромат благодаря своим видениям.

Но будет ли это концом для Серсеи?

Тизер, в котором Серсея дышит льдом, а монтаж таков, что напротив нее оказывается Король Ночи, намекает, что нет. Королю нужна Королева, «Игре престолов» нужен баланс сил, так что женщина с самым холодным во всем Вестеросе сердцем вполне может возглавить Белых Ходоков.

Бран Старк полетит

Мы уже шесть сезонов наблюдаем за тем, как Бран изучает искусство варгования — переселения в тела сперва птиц, затем зверей, а в итоге и человека (Ходора). Следующее достижение, которое он просто обязан разблокировать, — это контроль над чем-то большим и крылатым, недаром Трехглазый ворон однажды обещает ему: «Ты не будешь ходить, но ты полетишь». Самые отчаянные фанаты думают, что Бран приручит какое-то пернатое в Землях Вечной Зимы за стеной, но почему бы и не помечтать о перехвате драконов? Оставшись без оружия, Дейнерис Таргариен станет более договороспособной...

И выйдет замуж за...

Поскольку Дени заявила, что завоюет семь королевств не только огнем и мечом, но и на супружеском ложе, то фанаты принялись строить догадки, кто же станет ее законным мужем. Лучшим кандидатом считается Джон Сноу, который уже Король Севера, но все еще не знает, что Дени — его тетя. На встречу героев намекнула в одном из интервью актриса Натали Эммануэль: «Прелесть нового сезона в том, что герои, которые до этого не встречались, наконец-то увидят друг друга».

Что замышляет Король Ночи?

После того, как во время одного из видений Бран позволил Королю ночи прикоснуться к себе, младший Старк считает себя нерукопожатным. Ведь метка, оставленная на нем некромантом, позволила тому снять защиту с хижины Трехглазого ворона. А значит, если Бран окажется в Вестеросе, то Король и его армия преодолеют заклятье Стены и начнут полноценное вторжение. Чтобы этого не допустить, юный варг решает оставаться за Стеной — но фанаты убеждены, что Король знает, как решить эту проблему.

В пятом сезоне Король Ночи позволил Джону Сноу уйти живым. Поскольку некромант явно умеет видеть прошлое и предсказывать будущее, он знает, что Джон рано или поздно отправится за Стену за Браном и за доказательством существования Белых Ходоков. План Короля — заставить Джона эвакуировать Брана в Вестерос силой. После этого заклятье падет, темница рухнет — и тысячи синеглазых иммигрантов устремятся в Семь Королевств. Еще одна фанатская надежда, связанная с главным некромантом, заключается в том, что тот убьет одного из драконов Дейнерис и превратит того в летающую нежить. Безумие? Не совсем, если учесть, что Джордж Мартин уже выпускал книгу под названием «Ледяной дракон» — правда, для детей.

Чем займется Сэм?

Мы привыкли думать, что от аспирантуры нет пользы, но фанаты так не считают. Во время учебы в Цитадели, если им верить, Сэм восстановит секрет изготовления валирийской стали, а кузнец Джендри поможет ему наладить производство клинков. Еще велика вероятность, что Сэм узнает что-то такое, что сможет изменить ход войны (например, что под Винтерфеллом или внутри Стены спит ледяной дракон) — и свяжется с Джоном. Тот поверит другу и примет решение, которое всех ошарашит — например, идти не на Королевскую гавань, а на Север. Это наверняка настроит против него часть северных лордов на радость Мизинцу.

Другая теория заключается в том, что Сэм поднимет архивы ЗАГСа и сможет доказать, что Рейегар Таргариен и Лианна Старк успели пожениться, а значит, Джон — законный претендент на трон. Учитывая его популярность среди народа, это обстоятельство может расстроить вероятную дружбу с Дейнерис. Кстати, Джилли, подружка Сэма, научилась читать — и наверняка заметит в архивах Цитадели что-то такое, что упустил ее друг-всезнайка.

Что будут делать остальные?

Поговаривают, что Ходор вернется в обличье гигантского мертвеца: во-первых, Кристиана Нэрна видели на съемках, во-вторых, в трейлере есть зловещий глаз белого ходока, похожи на ходорский.

Арья продолжит идти по своему списку живых мертвецов и доберется до Серсеи. Ее она убьет мечом под названием Вдович Плач (это один из двух мечей, который выковали из переплавленного «Льда» — фамильного меча Старков) — и он как раз отлит так, чтобы помещаться в руке «мальчика». К тому уже, его последним хозяином был Томмен, что вписывается в пророчество о младшем брате.

Тирион в конце концов воссоединится с Сансой — технически они все еще женаты, а альтернатив у обоих особенно нет.

Джорах Мормонт, если не доберется до Цитадели, постарается вылечить чуму в Кварте у загадочной женщины в маске. Если вакцина будет найдена, то каменные люди (так зовут тех, кого поразила серая хворь) станут независимой политической силой.

Джейми Ланнистер повстречает леди Брианну, но одичалый Тормунд скажет ему что-то в духе: «Если желаешь ей счастья, то отпусти».