Шубы ночного дозора в «Игре престолов» – это ковры из IKEA

Как оказалось, главные защитники всех жителей Семи королевств и единственные, кто стоит между людьми и армией Белых ходоков, носят ковры из IKEA.

«Эти накидки, на самом деле – коврики», – рассказала художник по костюмам Мишель Клэптон на лекции в музее Гетти, Калифорния. К слову, это откровение Клэптон сделала еще год назад, но тогда на него никто не обратил внимания. Ковры из IKEA подрезали, красили и «пробивали», придавая потрепанный вид, соответствующий средневековой одежде, пачкали воском и немного морозили, вписывая в общий пейзаж.

Для одного из самых дорогих сериалов в истории телевидения с бюджетом больше $10 млн. за серию – такой ход выглядит достаточно забавным.

Клэптон прокомментировала это так: «Наш бюджет примерно один и тот же год от года, независимо от того, что мы снимаем. Он нормальный, но его никогда не бывает достаточно. Когда ты ограничен в средствах, ты с умом подходишь к тратам».

Мишель Клэптон работала над «Игрой престолов» на всем протяжении существования сериала. Ее шесть раз номинировали на «Эмми», три из которых