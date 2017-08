У Garbage вышел новый клип. И в нем очень много политики

«Больше не будет копов, будут мужчины с оружием / в начищенной униформе и больших черных ботинках / их пальцы на курке», – поет Ширли Мэнсон в песне No Horses с шестого студийного альбома Strange Little Birds, который вышел в 2016 году.

Видеоряд состоит из нарезок клипов с митингов и протестов, которые сопровождаются беспорядками и применением силы, также показана бедность, война, загрязнение окружающей среды.

В начале июля Garbage выпустили автобиографию под названием This is the Noise that Keeps me Awake, которую члены группы написали в соавторстве с журналистом Rolling Stone Джейсоном Коэном.