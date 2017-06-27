Главные гастрономические события середины лета

27 и 29 июня – World Class Night в MoreGrill, «Фаренгейте» и «Коробке»

28 июня завершится российский этап международного барменского конкурса Diageo Reserve World Class. Чтобы выбрать победителя, в Москву съезжаются лучшие бармены мира. В свободное от работы время, накануне награждения, некоторые из них встанут за стойки и будут смешивать коктейли для всех желающих. Победитель Diageo Reserve World Class 2013 года, испанец Давид Риос, будет гостить в MoreGrill, где поработает вместе с российским чемпионом 2016 года Виталием Екименко. Лучшего бармена 2009 года Аристотелиса Пападопулоса примет в «Фаренгейте» российский чемпион Денис Кряжев, а в «Коробке» встретятся Кирилл Рунков и Евгений Шашин, побеждавшие в российском этапе в 2013 и 2015 годах соответсвенно. В четыре руки каждая барменская бригада приготовит по пять коктейлей: два от хозяина заведения и три – от гостя.

29 июня в «Коробок» явится прошлогодний чемпион, парижанка Дженнифер Ле Неше. Для своих гастролей она выбрала именно те коктейли, с которыми выступала в прошлом году в Майами и благодаря которым, собственно, и получила свой титул. Если вдруг кто не успеет в «Коробок» 29-го – меню Дженнифер будет работать еще 2 недели.

«Фаренгейт»

верской бульвар 26, стр2,

Тел:+7 495 668 04 65

MoreGrill

Кузнецкий мост 18/7

Тел: +7 499 963 82 72

«Коробок»

ул. Большая Дмитровка, 7/5, Москва

Тел: +7 499 277-00-07

29 июля – Павел Швец в LavkaLavka

В своем резюме Павел Швец собрал, кажется, все профессии, необходимые для того, чтобы проводить идеальные винные ужины. Он – дипломированный орденоносный сомелье, ресторатор, работавший в Москве и Крыму, винодел, практикующий органические и биодинамические технологии, умелый рассказчик и, наконец, просто южный сельский житель, знающий толк в хороших продуктах и душевных многочасовых застольях. В LavkaLavka Швец привозит четыре своих вина, а шеф-повар Елена Савчук аккомпанирует им тартаром из кубанских помидоров с сорбетом из базилика, паштетом из утки, мурманской треской и цыпленком на морковном сене.

LavkaLavka

Москва, улица Петровка, 21-2

4-6 июля – Gourmet Days White Nights

Масштабный гастрономический фестиваль, приуроченный к самой туристической поре в Санкт-Петербурге. Три дня подряд в ресторанах-участниках будет проходить по три ужина в четыре руки – на кухне будут работать шеф заведения и приглашенная заезжая звезда. С петербургской стороны, понятное дело, участвуют лучшие из лучших: Дмитрий Блинов в «Тартарбаре», Роман Палкин в «Морошке для Пушкина», Антон Исаков в «Гастрономике», Евгений Викентьев в Hamlet+Jacks, Алексей Каневский в Smoke BBQ и прочие прекрасные люди. К ним на помощь спешат люди из Mugaritz, Statera, Jaan, Frantzen’s Kitchen, Coya и других выдающихся мировых ресторанов. Перед ужинами, разумеется, будут мастер-классы, после – коктейли и веселье.

Все подробности: www.gourmetdays.ru

12-14 июля – Chef’s Collaboration Fest в «Баран Рапан»

Повара из Москвы и Петербурга приезжают в гости к Андрею Колодяжному – пламенному певцу кавказских продуктов и рецептов, возглавляющему кухню ресторана «Баран Рапан». Все как полагается: днем приезжие и местные бродят по лесам и горам в поисках ягод, трав и кореньев, прицениваются к мясу и сыру на рынке, обходят черноморских рыбаков, собирают чай на мацестинских плантациях, а вечером дружно сооружают из трофеев ужин. Шеф-сомелье ресторана Алексей Ульянов, не покладая рук, открывает бутылки из своего погреба и поит гостей. 12 июля вместе с Колодяжным на кухне готовят Влад Корпусов из «Мюслей» и Евгений Викентьев из Hamlet+Jacks, 13-го – Антон Ковальков из Steak It Easy и Георгий Троян из «Северян», 14-го эстафету вновь примет Евгений Викентьев и Антон Абрезов из петербургского Gras.

«Баран Рапан»

Сочи, Театральная ул, 11

Предварительная бронь +7(862) 225-50-25