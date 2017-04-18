Самые интересные гастрономические события недели

18 апреля – Препати фестиваля Omnivore в Grand Cru

Omnivore позиционирует себя как площадка для молодых поваров – и по этому поводу Адриан Кетглас решил вывести на авансцену своих учеников и помощников, шефствующих в его ресторанах: Константина Туркова из Adri BBQ, Андрея Жданова из AQ Kitchen и Андрея Илюшина из самого Grand Cru. На отеческое наблюдение за процессом со стороны у Кетгласа, правда, не хватило духу, и он тоже направился на кухню. В результате гостей ждет ужин из четырех подач от четырех шефов. Сам Кетглас приготовит главное блюдо вечера – рагу с очень актуальным, судя по происходящему на улице, названием «Прощай, зима».

Сам Omnivore начнется 19 апреля и продлится, как обычно, три дня. Pop-up-ужины, мастерклассы с утра до вечера, большая финальная вечеринка с угощением, все как полагается. Расписание и билеты – на omnivoremoscow.ru

Grand Cru

Малая Бронная улица, 22

Предварительная бронь столов: +7 495 650 0118

19 апреля – Гастроли Симоне Тондо в Tehnikum

Не размениваясь по мелочам, шеф именного бистро Tondo выстраивает свою кухню на двух главных кулинарных традициях Европы – французской и итальянской. Получается предсказуемо отлично: его предыдущий проект, Roseval, был и вовсе назван лучшим бистро Парижа по версии гида Le Fooding. Симоне обещает пять подач, из которых лично нас больше всего волнует треска с салом, топинамбуром и каперсами.

На визите Тондо история не заканчивается – в Tehnikum обещают целый год возить шефов лучших французских гастробистро.

Tehnikum

Улица Большая Дмитровка, 7/5 стр 2

Предварительное бронирование по телефону +7 495 230 0605

19 апреля – Сасу Лаукканен в The Repa

Шеф хельсинкского заведения с максимально бесхитростным названием – Chef&Sommelier – дает гастроль в петербургской «Репе». Лаукканен регулярно заявляет о своей любви к сельскому образу жизни и максимальному вовлечению в историю используемых им продуктов. Перед поездкой в Петербург он тщательно изучил все, что растет, плавает и пасется в окрестностях северной столицы – и разработал меню исходя из полученных знаний. Олень, топинамбур, редиска, треска, можжевельник, черника грибы – все это превратится в шесть подач от салата до десерта.

The Repa

Театральная площадь, 18

Предварительное бронирование по телефону +7 812 325 6556

20-23 апреля – Дэниэл Бёрнс и Одд Страндбаккен в Gräs

Большая (и по-петербургски многодневная) вечеринка по случаю дня рождения главного здешнего храма нордической гастрономии. Во-первых, вообще всю эту неделю, с 17 по 23 апреля здесь действует спецменю, над которым трудились лучшие городские шефы – их подарок к именинам.

20 апреля приезжает с ужином Дэниел Бёрнс. С таким резюме в приличные компании берут без всяких там собеседований и испытательных сроков: бывший шеф-кондитер Noma и Fat Duck, шеф собственного, с одной звездой Michelin, ресторана Luksus, закрывшегося в конце года в пользу бара Tørst, продолжающего нордические эксперименты. В Санкт-Петербург Бёрнс привезет как раз лучшие хиты из меню Luksus.

С пятницы по воскресенье обещают апогей веселья – гастроли Одда Страндбаккена из бара Himkok в Осло, занимающего 42 строчку в списке 50 лучших питейных заведений мира.

Gräs

Санкт-Петербург

Инженерная улица, 7

Предварительная запись на www.grasmadbaren.com

22 апреля – Совместный ужин Игоря Гришечкина и Владимира Мухина в «Кококо»

Ну и еще немного Петербурга, причем самого что ни на есть хрестоматийного – с корюшкой. Шеф ресторана «Кококо» Игорь Гришечкин и шеф White Rabbit, лауреат, как говорится, международных конкурсов Владимир Мухин в четыре руки готовят 10 перемен блюд под многобещающим названием «Все о корюшке».

“Кококо”

Санкт-Петербург

Вознесенский проспект, 6

Предварительная запись по телефону +7 812 418 2060