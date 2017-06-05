Главные гастрономические события первой половины июня

6-7 июня – Кике Дакоста в Chef’s Table и Selfie

Очередной звездный привоз в рестораны White Rabbit Family. Человек-легенда, один из предводителей испанского кулинарного авангарда, шеф-повар и владелец ресторана имени себя, обладатель 3 звезд Мишлен и 62-го места в сотне лучших ресторанов мира – Кике Дакоста приготовит два ужина. 6 июня вместе с Владимиром Мухиным они дают представление в Chef’s Table, а 7-го творят на кухне Selfie с шефом Анатолием Казаковым. Ждем королевскую креветку с чаем из мангольда, миндальную нугу, ребро теленка с черемшой и соусом из березовых сережек, сельдереевый кефир и прочую очаровательную дичь, поддержанную творениями Мухина и Казакова.

6 июня, Chef’s Table

Москва, Смоленская площадь, 3

Предварительная бронь +7495 6633 999

7 июня, Selfie

Москва, Новинский бульвар, 31

Предварительная бронь +7495 995 8503

6 июня – Лука Николис в Big Wine Freaks

Венеция практически в любое время года – это толпы туристов и адские цены решительно на все. Приличного человека, решившего приобщиться к истории великого города, спасают только белое вино и чикети. Чикети – это венецианский аналог тапас, то есть практически все, чем можно закусывать выпивку, от гурманских фрикаделек, фаршированных сыром; креветок, завернутых в панчетту и сложносочиненных рулетов из спаржи и маринованного салата радиккьо до простецких ломтей хлеба с майонезом и консервированным тунцом. Лука Николис, шеф легендарной винотеки, вряд ли опустится до последнего рецепта, зато в дополнение к чикети приготовит пасту с бурратой и печень по-венециански. А с вином во «Фриках» никогда проблем не было.

Big Wine Freaks

Санкт-Петербург, Инструментальная улица, 3

Предварительная бронь +7921 938 6063

8-10 июня – Гийом Кенца в 15 Kitchen+Bar

Корсиканский бармен-многостаночник, шеф парижских Andy Wahloo и Sherry Butt привозит в Москву на длинные выходные 5 коктейлей из второго заведения. Как уверяет сам Гийом, это самые популярные позиции в меню и самые любимые им лично. Никто не уйдет разочарованным – среди этих пяти есть и огненно-крепкие, и насыщенно-сладкие, и летне-свежие смеси.

15 Kitchen+Bar

Москва, Пожарский переулок, 15

9 июня – Даниэль Берлин в Savva

Даниэль Берлин готовит картошку, репу, морковь, треску и грибы – обычные северные продукты по не самым затейливым рецептам, но с тщанием и фантазией. Такими, что он первым среди рестораторов за пределами скандинавских столиц получил мишленовскую звезду. В Москву Даниэль не везет никаких продуктов и заготовок – вместе с шефом Savva Андреем Шмаковым пойдет на рынок, накупит продуктов и сочинит меню на вечер.

Savva

Москва, Театральный проезд, 2

Предварительная бронь +7499 270 1062

15 июня – Георгий Троян в Zuma

Шеф «Северян» продолжает свой гастрольный тур. На очереди – лучший ресторан Дальнего Востока вообще и Владивостока в частности. Все как положено: Троян прилетает во Владивосток, вместе с шефом Zuma Егором Анисимовым отправляется к местным рыбакам, выбирает рыбу и морепродукты и на следующий день готовит единственный ужин, меню которого не повторится (скорее всего) больше никогда.

Zuma

Владивосток, Фонтанная улица, 2

Предварительная бронь +7423 222 2666