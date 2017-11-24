«Он любит музыку больше всего на свете»

МАЙК, начальник службы безопасности

«Вася сделал из русского рэпа понятную всем культуру. Раньше люди говорили: «Фу, вы нигеров слушаете!» И пока я шел до метро, ко мне раз пять могли подойти какие-то банды. Нас били все кому не лень: от «алисаманов» до панков и скинхедов. Я входил в легендарную группировку White Smoke Clan – мы заступались за рэперов и отстаивали право слушать то, что нравится. Если тебе хотелось ходить по городу в широких штанах – ты ходил в них, хотелось носить балахон Onyx – ты его носил. Но спустя какое-то время появились те, кто под видом White Smoke Clan грабили и били молодежь. Мы с Васей познакомились в 2006 году. Я просто пришел к нему и сказал: «У меня нет работы, может, возьмешь к себе?» Вася ответил: «Давай попробуем». С тех пор я рядом».

АЛЕКСАНДР ПЛЮТА, дизайнер, оператор и DJ

«Вася – человек-оркестр. Я уверен, что у него есть определенная связь с каким-то порталом, с «космосом», назовем это так. Как и у самого «Газгольдера». Те, кто давно тут работают, чувствуют, что и у этого здания есть определенные силы».

НАТАЛЬЯ МОСТАКОВА, PR-директор «Газгольдера»

«Наша самая большая промокампания – это музыка. Синглы, альбомы, клипы, контент – это достижения, о которых мы с помощью разных источников рассказываем людям. Нам не нужно, чтобы о нас писали хорошо, нам важно, чтобы о нас не писали неправды. Вася успевает все – в том числе наблюдать за тем, что происходит в сети. Если он считает нужным оперативно реагировать на что-то, скорее всего он прав».

ОЛЕГ ЧЕРВОНЯК, режиссер

«Меня Вася разыграл как-то. Первого апреля мы снимали клип «Интро» для альбома «Баста 5». Было много массовки, мы арендовали исторические костюмы, здание, а потом звонит Вася и говорит: «Все отменяем». Думаю: как же так? А Вася иногда шутит с очень серьезным видом. Он кричит мне в трубку, а вокруг люди в старинных костюмах переносят декорации, суета – в общем, у меня был нервный срыв. А потом он приехал как ни в чем не бывало, и мы сняли клип».

ДМИТРИЙ МИЛОВЗОРОВ, SMM-директор «Газгольдера»

«Сложное время было в 2009 году, тогда Вася много писал, но почти ничего не выпускал. Не знаю, с чем это связано. Мы выкладывали в сеть старые клипы, старую музыку, но его аудитория все равно увеличивалась. Думаю, если бы у Васи была возможность просто сидеть в студии и писать музыку – он только этим бы и занимался. Он любит музыку больше всего на свете».

НИКОЛАЙ ДУКСИН, директор «Газгольдера»

«Мы всегда ставим перед собой непростые задачи. И все твердят, что это провал. У Басты был концерт в «Крокусе», он собрал половину «Олимпийского», и тогда мы подумали: что еще можно сделать? И решили пойти в Кремлевский дворец, был аншлаг, и мы решили снова собрать «Олимпийский», теперь уже полный зал. Хотели собрать 25 тысяч, но когда поняли, что людям эта идея нравится, увеличили число билетов до 35 тысяч. Мы могли бы продать и 40, но «Олимпийский» не справился бы с таким потоком. До Васи никто не собирал столько народа. А что делать в следующем году? Ну, мы первыми дадим три концерта во дворце «Мегаспорт» на Ходынском поле».

ВАДИМ QP, музыкант

«Мы жили в Ростове на соседних улицах и, как все музыканты, хотели двигаться дальше и стремились в Москву; однажды Вася собрал вещи и уехал. Я перебрался за ним, но чуть позже: меня позвали работать на радио. Для меня самая его вдохновляющая песня – «Шар». Когда ушел из жизни мой отец, я написал для нее припев, но долго не мог придумать остальные слова. Потом наброски услышал Вася и доделал песню. Я счастлив, что имею к этому отношение».