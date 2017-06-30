В Лос-Анджелесе появится музей Джорджа Лукаса

Спустя три года дискуссий и споров создатель киносаги «Звездные войны» Джордж Лукас, наконец, получил разрешение на строительство Музея нарративного искусства (Museum of Narrative Art). Новый арт-центр будет расположен на юге Лос-Анджелеса, в Exposition Park, недалеко от кампуса Университета Южной Калифорнии, где учился Лукас.

Впервые проект анонсировали в 2014 году. Изначально музей планировалось построить на берегу озера Мичиган в Чикаго, однако местные эко-активисты из движения «Друзья парков» выступили против, и под их давлением пришлось искать другое место. Лукас также рассматривал Сан-Франциско, но в итоге выбор пал на Лос-Анджелес. Строительство начнется в следующем году. Планируется, что музей откроет свои двери в 2021 году.

Спонсировать строительство будет сам режиссер. Стоимость проекта оценивается в $1,2-1,5 млрд — это почти треть состояния создателя киносаги о «Звездных войнах» (по данным Forbes, оно составляет $4,6 млрд).

В коллекцию музея войдут предметы из личной коллекции Лукаса, например, реликвии со съемок «Звездных войн», в том числе оригинальная маска Дарта Вейдера, а также картины Эдгара Дега, Огюста Ренуара, Нормана Роквелла и других художников. При музее планируется открыть школу, а также устраивать открытые лекции для всех желающих. Кроме того, посетители смогут посещать кафе, библиотеки, фестивали, воркшопы и кинопоказы.

Дизайн проекта принадлежит пекинской компании MAD Architects. По словам руководителя проекта, Ма Янсонга, музей станет «облаком знаний» для людей, желающих исследовать визуальную нарративную культуру.