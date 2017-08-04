Уикенд: 36 часов в Санкт-Петербурге

ПЯТНИЦА

Поужинать: Beefzavod

Как пишут в мишленовских путеводителях, «ради него стоит организовать специальное путешествие». Огромный мясной цех, с крюками под потолком и анатомическим театром говяжьих туш за стеклом. Мясо – свое, из Ленинградской области, от дружественных проверенных мясников. Берите тартар, карпачо или мясное севиче на закуску, один из множества стейков на горячее, овощной салат и бутылочку-другую. Винная карта от Владимира Басова превосходна – стараниями его команды Петербург приближается к званию винной столицы России. При входе есть мясная лавка, где можно набрать гостинцев с собой. Диафрагму и тушеные ребра покупайте, не раздумывая, а вот копченая колбаса уж слишком твердая.

Аптекарский проспект, 2

8 812 456 0695

beefzavod.com

Отдохнуть: Villa Perlov

Отель, имеющий полное право на эпитет «дизайнерский» – его хозяева заведуют выдающейся галереей дизайна Bulthaup, по тому же, кстати, адресу. Номеров – всего пять. Из них три – это апартаменты с двумя спальнями и гостиной. Кругом царит вышколенный северный дизайн (даже в апартаментах с именем Italia он лишь слегка разбавлен яркими красками). Впрочем, городскому настроению лучше всего подходит именно такая обстановка.

Большая Конюшенная улица, 2

8 812 611 1157

villaperlov.ru

СУББОТА

Позавтракать: Coffee 22

К созданию этой кофейни приложил руку повар и ресторатор Эдуард Мурадян, личность в Петербурге одновременно и мифическая, и легендарная, автор ресторанов «ЕМ» и «Рубинштейн». Здесь варят отличный кофе и по первому требованию выдают весь обязательный утренний набор – драники с лососем, блины со сгущенкой и ягодами, запеченную яичницу с гренками, сладкие и соленые тосты. Но самая главная ценность – идеальные местные кексы.

Казанская улица, 22

8 812 981 8722

Погулять: Ленинградский авангард и Каменный остров

В Петербурге принято фланировать по проспектам, окруженным дворцами и доходными домами. Но стоит помнить и то, что Ленинград – одна из колыбелей советского конструктивизма. За монументальным и мрачным ленинградским авангардом надо ехать в районы, бывшие в начале ХХ века индустриальными окраинами: в окрестности метро «Нарвская» и Кировского завода, на пересечение Каменноостровского и Большого проспектов и в совсем уж далекий Невский район.

Противоядием от чрезмерных доз радикальной раннесоветской архитектуры может быть неспешная прогулка по Каменному и Елагину острову – местам сосредоточения самых дорогих и шикарных дач имперского Петербурга – большинство из которых, к счастью, до сих пор в отменном состоянии.

Перекусить: Tawny

Формат перекуса в Северной столице обязательно требует бокала, и в Tawny с этим все в порядке. Наливают напитки преимущественно португальские – винью верде, всевозможные портвейны и вишневую настойку жинжинью. За еду отвечает команда прославленной мясной закусочной Chuck – кормят тартарами, мозговыми косточками и всяческими субпродуктами, но и про более соответствующие португальской атмосфере морепродукты и пирожные не забывают.

Тем, кто не планирует слишком отрываться от культурной программы, наши инсайдеры в городе рекомендуют бистро в «Эрмитаже» – тамошние пельмени домой заказывает сам Пиотровский.

Набережная Фонтанки, 18-20

8 812 325 6556

Просветиться: Музей уличного искусства

Мало кто готов спорить с тезисом, что запрятанный на восточной окраине города музей – лучшее подобное заведение в России. В постоянной экспозиции порядка 20 работ, остальное пространство музея расписывают, закрашивают и расписывают заново ежегодно. В этом году, например, одну из заводских стен превратили в довольно правдоподобную копию Зимнего дворца. Завод слоистых пластиков, на территории которого расположен музей, работает до сих пор, что придает музею особый шарм.

Шоссе Революции, д 84

8 812 448 1593

streetartmueseum.ru

Выпить: На вина!

«На вина!» воплотил лучшие качества крафтового бара, перенеся их из пивного мира в винный. Проблема у бара была лишь одна – развод мостов. Второе заведение команда открыла в самом центре, на Казанской улице, так что на часы можно не смотреть вовсе. Схема та же – полки с бутылками, строго разобранными по странам, сортам и стилям виноделия, расписанные фломастером бокалы, чтобы гости не перепутали, где чей, и легендарные бутерброды с докторской колбасой. К ним, впрочем, добавятся закуски поосновательней, которых нет в первом баре.

Казанская улица, 3

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Отовариться: Сувенирный магазин в Русском музее

Вся обширная коллекция Русского музея перенесена здесь на футболки, платья, сумки, посуду и всевозможные безделушки. В отличие от многих сувенирных магазинов, здесь и с идеями, и с техническим качеством полнейший порядок. Особенно хороша коллекция «Авангарденс» – дождевики с Татлиным, карандаши с Кандинским, чехлы для айфонов с Малевичем. А главное – магазин и товары в нем всегда на месте, в отличие от каких-нибудь «Этажей», где все эти молодые и перспективные дизайнеры сменяют друг друга со сверхсветовой скоростью, так, что и концов не сыщешь. К тому же «Авангарденс» можно заказать из дома, вообще никуда не выезжая.