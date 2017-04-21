4 спектакля «Золотой Маски», ради которых стоит открыть для себя театральный туризм

На этой неделе прошла очередная «Золотая Маска» – главный смотр постановок российского театра. С 1993-го года кураторы фестиваля ездят по всей стране, чтобы отобрать наиболее интересные спектакли. Каждая «Маска» – это шанс посмотреть постановки из самых отдаленных уголков России, не покидая столицы. Тем, кому не посчастливилось попасть на показы фестиваля в этом году, Esquire предлагает изучить список ниже, и руководствуясь им, открыть для себя театральный туризм.

«Три сестры», театр «Красный факел», Новосибирск

Получил:

Специальную премию жюри «Актерский ансамбль актеров в спектакле»

Кто делал:

Тот самый Тимофей Кулябин, которого судили за «оскорбление чувств верующих» в опере «Тангейзер». Сейчас Кулябин – главный режиссер театра «Красный факел» в Новосибирске

Почему надо смотреть:

В этой версии знаменитой чеховской пьесы зритель не услышит практически ни слова. Спектакль проходит на языке знаков и сопровождается субтитрами, усиливая чеховская идею о непонимании и одиночестве. Три сестры до жути убедительны, каждая в своем несчастье: Наталья Ивановна, общающаяся жестами, приобретает некую инфернальность, а единственный говорящий герой Феропонт просто никого не понимает. До «Золотой Маски» постановка с успехом прошла на важном театральном фестивале Wiener Festwochen в Вене.

«Гамлет», Малый драматический театр – Театр Европы, Санкт-Петербург

Получил:

Данила Козловский получил премию за главную мужскую роль в драме

Кто делал:

Лев Додин, художественный руководитель петербургского Малого драматического театра или попросту МДТ, один из самых значительных и титулованных современных российских режиссеров

Почему надо смотреть:

«Гамлет» Додина – это «Гамлет» шиворот-навыворот. В постановке кроме пьесы Шекспира использовались тексты двух его предшественников – датского летописца Саксона Грамматика и английского историка Рафаэля Холиншеда, но из происходящего на сцене это неясно. Додин вносит не просто пару изменений, а переворачивает все с ног на голову – Гамлет в исполнении Данилы Козловского убедительно становится главным злодеем, в то время как Гертруда (Ксения Раппопорт) и Клавдий превращаются в его жертв. Полоний и Лаэрт сливаются в одном герое, а Горацио здесь и вовсе нет. Офелия (Елизавета Боярская) носит майку с фотографией Гамлета, сам Гамлет – с портретом отца, а Гертруда – с изображением Клавдия. Актеры регулярно уходят в партер, а сама сцена представляет собой вариацию театра «Глобус» в Лондоне, где впервые ставились пьесы Шекспира.

«Гроза», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург

Получил:

Андрей Могучий получил премию за работу режиссера в драме

Кто делал:

Андрей Могучий, еще один столп петербургского театра и художественный руководитель Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова, также известного как БДТ

Почему надо смотреть:

«Грозу» ставят в российских театрах уже 150 лет, но такой «Грозы», как у Могучего, еще не было. Этот спектакль – результат сотрудничества именитого режиссера с композитором-экспериментатором Александром Маноцковым и художником Верой Мартынов, бывшим арт-директором Гоголь-центра, а ныне руководителем «Нового Пространства» Театра Наций. Маноцков – большой знаток фольклора и именно русские народные песни послужили вдохновением для музыки к спектаклю. Тут вы услышите и частушки, и молитвы, и оперные арии. Мартынов построила абсолютно черную сцену, которую переодически освещают всполохи молний, создающие ощущение надвигающейся катастрофы. Героев передвигают по сцене на специальных платформах, а занавес, созданный художником Светланой Короленко под палехскую миниатюру, пересказывает основные моменты пьесы. Постановка Могучего пытается воссоздать русский театр таким, каким он был до Станиславского и результат впечатляет.

«the_Marusya», Компания «Диалог Данс», Кострома

Получил:

Специальную премию жюри музыкального театра

Кто делал:

Компания «Диалог Данс» и хореограф Александр Андрияшкин (Москва)

Почему надо смотреть:

Это перформанс: современный танец в исполнении пиар-менеджера арт-площадки «Станция» в Костроме, резидентом которой и является «Диалог Данс». Маруся – имя этого самого менеджера: девушка рассказывает о том, как она пришла работать на «Станцию», о своих буднях и о подготовке самого перформанса. Нечто среднее между репетицией современного танца и документальным спектаклем, эта постановка – одна из самых неожиданных на «Золотой Маске» этого года. Маруся не просто говорит о том, что для нее является современным танцем, но и танцует сама. Получился моноспектакль–высказыванием о выборе жизненного пути, о том, как мы принимаем решения между стабильностью и чем-то, что действительно приносит счастье.