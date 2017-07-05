«Я считаю себя волком»: что будет, если дать Google составить ваше резюме

Британцу Аарону Гиллису понадобилось обновить резюме. Он обратился к Google и воспользовался автоматическими подсказками, которые предлагает поисковик. С таким CV, по его словам, у него теперь будет «все и сразу».

I needed to update my CV so I did it all through google autocomplete and soon I will have every job pic.twitter.com/pjCBtUhtmw — TechnicallyRon (@TechnicallyRon) June 29, 2017

РЕЗЮМЕ

Меня зовут Кхан

Я живу один

Мой телефон не включается

Мой e-mail рассылает спам моим контактам

Личные данные

Дата рождения: я был рожден, чтобы любить тебя

Семейное положение: я женат на Англии

Национальность: моя родина – весь мир

Языки: мой язык – мое пробуждение

Пол: я считаю себя волком

Досье:

Я не хорош ни в чем, но я могу носить вас

Я верю, что дети – наше будущее

Профессиональный опыт

Однажды я видел слона, но я – избранный

Профессиональная квалификация

Я прошел подготовку горилловым военным действиям (неверное написание термина «партизанская война», guerilla warfare – Esquire.), и я могу доказать это математически

Пожалуйста, возьмите меня на работу, мне нужны деньги, чтобы купить приложения для моего iPhone

Спасибо за вашу службу

Мы попробовали сделать то же самое на русском, и вот что вышло:

РЕЗЮМЕ

Меня зовут Арлекино

Я живу в счастье

Мой адрес Советский Союз

Мой аккаунт Вконтакте взломали что делать

Личные данные

Дата рождения: я родился лунтик

Семейное положение: я женат на России

Национальность: моя родина это ты

Языки: я знаю пароль

Пол: я считаю себя верующим человеком так что думаю что

Образование: я учился траве раскрывая тетрадь

Пожалуйста, возьмите меня на работу, мне нужна помощь, чтобы купить клона с аукциона

Спасибо сбербанк