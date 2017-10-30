Журналистка Екатерина Гордон заявила о намерении участвовать в президентской гонке

Журналистка и правозащитник Екатерина Гордон намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента. Об этом сообщается на ее официальном сайте. «Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента», – заявила Гордон.

В своей программе возможный кандидат намерена сделать упор на права женщин и детей, защитой которых занимается несколько последних лет. «Я знаю на практике, как работает судебная система. Как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности. В моей позиции нет ничего мужененавистнического. Просто это статистика: после развода дети часто остаются с женщинами, и права этих женщин не защищены. <…> Мы – страна матерей-одиночек, на которых всем плевать».