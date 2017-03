Gorillaz выпустили анимационный фильм и объявили дату релиза нового альбома

Треклист альбома Humanz:

1. Ascension feat. Vince Staples

2. Strobelite feat. Peven Everett

3. Saturnz Barz feat. Popcaan

4. Momentz feat. De La Soul

5. Submission feat. Danny Brown & Kelela

6. Charger feat. Grace Jones

7. Andromeda feat. D.R.A.M.

8. Busted and Blue

9. Carnival feat. Anthony Hamilton

10. Let Me Out feat. Mavis Staples & Pusha T

11. Sex Murder Party feat. Jamie Principle & Zebra Katz

12. She’s My Collar feat. Kali Uchis

13. Hallelujah Money feat. Benjamin Clementine

14. We Got The Power feat. Jehnny Beth

Бонусный материал Делюкс издания:

15. The Apprentice feat. Rag’n’ Bone Man, Zebra Katz & RAY BLK

16. Halfway To The Halfway House feat. Peven Everett

17. Out Of Body feat. Kilo Kish, Zebra Katz & Imani Vonshà

18. Ticker Tape feat. Carly Simon & Kali Uchis

19. Circle Of Friendz feat. Brandon Markell Holmes