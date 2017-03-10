Зима наступит летом

Зима в этом году наступит позже, чем обычно. Седьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны 16 июля (на Амедиатеке — 17-го) и будет состоять из семи серий вместо десяти. Вы еще помните этот сериал? Он про то, как сильно жители севера ненавидят людей юга (это максимально краткое изложение).

К объявлению даты премьеры HBO подошел оригинально, буквально вынудив зрителей несколько часов смотреть на тающий лед. В этот же день канал обрадовал поклонников постером и тизером к новому сезону.

Вот что мы из них узнали.

На постере к седьмому сезону мы видим ледяную поверхность, в нижней части изображения — языки пламени. По центру — слова #GOT7 и HBO. # — это символ, который принято называть хэштегом, хотя для тех, кто родился до 1995 года, — это еще и обозначение номерного знака. На постере «Игры престолов», скорее всего, # используется как хэштег. GOT7 означает Game of Thrones Season Seven, HBO — это акроним от Home Box Office.

Дальше все гораздо сложнее. Книжная серия, по которой снят сериал, называется «Песнь льда и пламени». В романах Джорджа Мартина Белые ходоки со своей бесчисленной армией собираются вторгнуться в плодородные земли юга. Это плохо. Положительные герои, например, Джон Сноу (который сначала умер, а потом не умер), пытаются этого не допустить. Но на самом деле единственное, что может остановить нечисть из севера, — это огонь. Дейнерис Таргариен едет в Вестерос, где она в конечном итоге присоединится к Сноу, чтобы побороть армию мертвецов. У нее есть драконы. Драконы дышат огнем. Огонь растопит лед. Лед и огонь изображены на новом постере.

У нас есть еще четыре месяца, чтобы еще внимательнее изучить плакат. Язык пламени в нижнем правом углу похож на глаз. У Джона Сноу есть глаза. И у Дейнерис тоже. Хмм.

Перейдем к тизеру. В течение полутора минут мы наблюдаем за крутящимися головами льва, лютоволка и прочих животных — символов домов Вестероса. Также мы слышим голоса Дейнерис, Серсеи, Джона Сноу и даже почивших еще в первых сезонах Джоффри и Роберта Баратеона. Каждый говорит о своем. Но самое важное, как всегда, в словах Сноу: война близко.