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Режиссер четвертой серии «Игры престолов» рассказал о судьбе персонажа Эда Ширана

Эд Ширан дебютировал в «Игре престолов» в роли одного из солдат, служащих Ланнистерам. Молодых людей в первой серии в лесу встречает Арья Старк.

Издание Mashable задалось вопросом: а не присоединился ли Ширан к армии Джейме Ланнистера, которая в последней серии была разгромлена дотракийцами и сожжена Дрогоном.

Режиссер четвертой серии Мэтт Шекман ответил, мог ли Ширан погибнуть в этой битве: «Я не думаю, что эти солдаты на самом деле были там».

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ФотографияHBO
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