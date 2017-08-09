Режиссер четвертой серии «Игры престолов» рассказал о судьбе персонажа Эда Ширана

Эд Ширан дебютировал в «Игре престолов» в роли одного из солдат, служащих Ланнистерам. Молодых людей в первой серии в лесу встречает Арья Старк.
Издание Mashable задалось вопросом: а не присоединился ли Ширан к армии Джейме Ланнистера, которая в последней серии была разгромлена дотракийцами и сожжена Дрогоном.
Режиссер четвертой серии Мэтт Шекман ответил, мог ли Ширан погибнуть в этой битве: «Я не думаю, что эти солдаты на самом деле были там».Читайте по теме:
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