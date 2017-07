Вторая серия «Игры престолов»: реакция зрителей

Осторожно, впереди спойлеры! Не читайте дальше, если вы не смотрели второй эпизод

В новой серии «Игры престолов» Дейнерис выходит на связь с Джоном Сноу, Арья разворачивается в сторону Винтерфелла (и по пути встречает своего лютоволка Нимерию), а Эурон Грейджой убивает двух из трех песчаных змеек из Дорна. Очевидно, пользователи твиттера не могли пройти мимо.

По поводу совета, который Оленна Тирелл дает Дейнерис Таргариен: «Великолепно! Секрет долголетия женщины? Игнорируй мужчин!»

В новом эпизоде показали долгожданную любовную сцену между Серым червем и Миссандеей.

«Ты – моя слабость»

«Хей, девочка, язык-то у меня остался»

Шутят и по поводу воссоединения Арьи и Нимерии:

Арья: «Это я, Арья»

Нимерия: «Новый телефон, кто это»

Бедный Сэм по-прежнему переживает сложные времена в Цитадели, пытаясь вылечить Джораха Мормонта от серой хвори:

«Тот момент, когда Сэм твой доктор»

«Сэм спасет тот мир. Запомните мои слова. Всем нужен Сэм»

«Это я кричу Теону, чтобы он спас свою сестру»

«Все, кто смотрит на Теона Грейджоя, такие...»