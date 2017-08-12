Мог ли Роберт Баратеон предсказать судьбу Старков? Еще одна фанатская теория

В самой первой серии «Игры престолов» король Роберт Баратеон прибывает в Винтерфелл, где его приветствует семья Старков в полном составе. Пользователь Reddit обнаружил в этой сцене интересную деталь:

«Когда Роберт приветствует Старков, он прикасается к Неду, Кейтлин, Роббу и Рикону. Все они умирают. Он называет Сансу хорошенькой, и она позже оказывается красивым трофеем Джоффри. Роберт просит Брана показать мускулы, и Бран становится калекой. Он спрашивает у Арьи имя, и она позже становится Никем. А Джон просто стоит за стеной Старков».

Возможно, это просто совпадение или очередная безумная теория фанатов, которые пытаются найти символизм в любой мелочи. Но может быть и так, что сценаристы действительно проделали огромную и кропотливую работу. В любом случае, к словам Роберта Баратеона стоит прислушаться: в одной из серий первого сезона этот персонаж также предсказал тактику атаки дотракийской армии Дейенерис.