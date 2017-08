Финальная серия «Игры престолов»: реакция зрителей

Осторожно! Спойлеры!

В последней серии седьмого сезона «Игры престолов» наконец подтвердилось то, что знали все: Джон Сноу – сын Рейгара Таргариена и Лианны Старк и законный наследник Железного трона. Серия закончилась тем, что белые ходоки разрушили Стену – не без помощи нового ледяного дракона – и теперь направляются прямиком на юг.

Финальной схватки живого и мертвого миров придется ждать как минимум полтора года – восьмой и последний сезон «Игры престолов» выйдет в конце 2018 или начале 2019 года.

Новую серию бурно обсуждают в сети – мы собрали лучшие реакции зрителей.

«По-настоящему самый ценный игрок! Он сохранил самый большой секрет «Игры престолов», не проронив ни слова».

The true MVP ! He kept the biggest secret of Game Of Thrones history without spilling anything. #GameOfThrones pic.twitter.com/MDz9uPh42I — BJM (@Trillbjm) August 28, 2017

«Когда ты очень рад, что Джон и Дейенерис наконец-то переспали, а потом вспоминаешь, что это вообще-то инцест».

When you're super happy that Jon and Daenerys finally hooked up but then remember its incest #GameofThronesFinale pic.twitter.com/ITJugdjlF6 — Jake Montgomery (@JakeM0NTGOMERY) August 28, 2017

«Сценаристы «Игры престолов» точно озабоченные. Подтвердить, что Джон – племянник Дени в тот момент, когда он занимается с ней сексом!».

The writers of this show are actually sick in the head. Revealing Jon is Dany's NEPHEW WHILE HE IS BANGING HER!! #GameOfThronesFinale — z (@omdzzzzz) August 28, 2017

«Сезон 1: О боже, инцест!

Сезон 7: Давай, сделай ее, Джон Сноу!

Мы прошли долгий путь»

Season 1: OMG INCEST

Season 7: FUCK HER JON SNOW



We've come a long way#GameOfThrones — Palak ヅ | (@skillsofharry) August 28, 2017

«Кто тебе сказал, что ты не сможешь забеременнеть?»

«Планы к восьмому сезону».

The plan for season 8 ���#GameOfThrones pic.twitter.com/3ak2fRF0Se — Game of Thrones Meme (@Thrones_Memes) August 28, 2017

«Это я к началу восьмого сезона».

«Мне до сих пор жаль, что Кейтлин Старк так и не узнает, что Нед был верен ей все это время».

I still feel bad for Catelyn Stark, who will never know that Ned was faithful to her all along #GameofThrones #GameOfThronesFinale ❤ — Kath Cruz (@heyitskathcruz) August 28, 2017

«Грустно за Кейтлин Старк. Дети никогда не цитируют ее и не говорят, что скучают по ней. Все время «Нед, Нед, Нед».

Gotta feel for Catelyn Stark, none of her kids ever recite her sayings or say they miss her. Always Ned Ned Ned.#GameOfThrones — Our 80's Dystopia (@mjdout) August 28, 2017

«Мизинец умирает от оружия, из-за которого и началась война. Чистая поэзия».

littlefinger getting his throat slashed by the same weapon that practically started this whole war. pure poetry. #GameOfThrones — ethan gregory (@_ethangregory) August 28, 2017

«Не беспокойся насчет Арьи. Она сейчас чрезвычайно хороша в убийствах».

«Моя девочка!».