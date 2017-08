Актеры «Игры престолов» назвали песни, которые были бы на iPod их персонажей

Издание Mashable выяснило у нескольких актеров из «Игры престолов», какую музыку предпочитают их персонажи.

Софи Тернер завила, что Санса Старк переживает в сериале сложные времена, поэтому в моменты особой печали она слушает что-то из Coldplay, чтобы поплакать. Также актриса упомянула Run the World (Girls) от Бейонсе – что ж, вполне в духе новоиспеченной хозяйки Винтерфелла.

Конлет Хилл, исполняющий роль Вариса (Паука), отметил композицию Blondie «11:59», «потому что мы близки к финалу» и I Predict a Riot группы Kaiser Chiefs. Эйдан Гиллен (Мизинец) считает, что его герой выбрал бы что-то из скандинавской классики, а Том Хоппер (Дикон Тарли) назвал группу Rage Against the Machine: «Немного рока перед битвой», – отметил актер.

Джейкоб Андерсон пошутил, что главным артистом в плейлисте Серого червя должен быть Эллиот Смит – за унылое выражение лица, также свойственное его герою.

Айзек Хемпстед-Райт (Бран Старк) считает, что младший из Старков слушал бы какую-нибудь «психоделическую дрянь», чтобы расслабиться и отдохнуть, а вечно голодный до золота Бронн в лице Джерома Флинна просто пропел: I’m dreaming of the big castle… na-na and a very ba-ba beautiful wife («Я мечтаю о большом замке… и красивой жене»).