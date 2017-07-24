Фанаты нашли подсказку в заставке новой серии «Игры престолов»

Перед завершением финального, восьмого сезона ожидается как минимум две битвы. Мы узнаем, кто в конечном счете займет Железный трон; но не надо забывать, что все претендующие на него должны оставить разногласия и объединиться в борьбе против Белых Ходоков – иначе Король ночи станет единственным победителем, которому достанется все.

В течение многих лет Стена была единственной преградой для ледяной армии, а воины Ночного дозора – единственными защитниками Вестероса от нечисти из севера. Мы думали, Ходоки проберутся на юг, разрушив Стену, но, как оказалось, этого может не произойти.

Помните, в первой серии седьмого сезона Пес преодолел свой страх и заглянул в пламя, где увидел нечто ужасающее? Если вы вдруг забыли, он увидел, как мертвецы маршируют через Стену – там, где она впадает в море.

Как это возможно? Пользователь Reddit нашел возможный ответ в заставке сериала, которую обычно все пропускают. Сравните скриншоты из шестого и седьмого сезонов. В последнем видно замерзшее море.

Что это означает? То, что следующая эпичная битва – между Белым ходоками и людьми – состоится в замке «Восточный дозор у моря», и это случится совсем скоро.