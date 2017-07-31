Актеры из «Игры престолов» о вражде Грейджоев и битве на воде

Новые серии «Игры престолов» – каждый понедельник в 04:00 мск на Amediateka.

Йохан Асбер и Джемма Уилан рассказали о сложных взаимоотношениях Эурона и Яры Грейджоев и о том, чего ждать от героев в третьем сезоне.

Осторожно, впереди спойлеры к третьей серии седьмого сезона!

Каков основной исход битвы на воде для вашего героя?

Йохан Асбек: В тронном зале Эурон обещал Серсее, что привезет бесценный дар, на который не способен ни один другой мужчина. Он берет в плен Яру и песчаных змеек и дарит ей возможность вершить правосудие – ведь змеи из Дорна убили ее дочь. Это то, чего она хотела; и то, что не мог сделать для нее Джейме. Так что я теперь претендент на руку королевы.

Какие ощущения от того, что вашему персонажу в этом сезоне отведена более значительная роль?

В прошлом сезоне я был скорее туристом, появляясь в нескольких сценах. А теперь стал если не членом основного состава, то героем хорошей второстепенной линии. И это мне нравится. Любому актеру хочется более содержательных ролей, где есть над чем работать. Я всегда был фанатом «Игры престолов», но пока не снялся в шоу и представить не мог, насколько оно популярно. Про «Игру престолов» меня теперь спрашивают в каждом интервью.

Мы полагаем, что Эурон не особенно хорошо обращается со своей племянницей?

Джемма Уилан: Да, это так. Слава богу, это не отношение в стиле Рамси-Теон, но Эурон однозначно получает наслаждение от моих злоключений. Он унижает меня и делает все, чтобы я ему подчинялась. И я вынуждена, потому что у меня нет выбора.

Что он с вами делает?

Мы с песчаными змейками, плененные, проходим по улицам Королевской гавани, и люди кидают в нас камни, бросаются оскорблениями. Это своего рода позорное шествие. Сцена получилась потрясающей, и я горжусь ею. Я не знаю, как авторам удается делать шоу масштабнее и лучше из года в год, но это действительно так. Обычно мы снимаем 10 серий в течение шести месяцев, а в этот раз мы потратили столько же времени на семь эпизодов – так что у нас было время, чтобы сделать все правильно.

Какие отношения у Яры и Теона в этом сезоне?

Я надеюсь, что Теон отправится спасать Яру, так же как она пыталась спасти его в третьем сезоне. Это было бы красиво. К тому же, она многое для него сделала. Она сильно беспокоится о нем и порой чувствует себя слабой из-за того, что не может помочь ему. И в ней есть глубокая вера в семью.