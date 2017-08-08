Актер из «Игры престолов» рассказал о горьком воссоединении Старков

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Айзек Хемпстед-Райт рассказал о новом амплуа своего героя и о том, какую роль он сыграет в судьбе Старков.

Когда Бран Старк наконец встретился с Сансой в Винтерфелле, он почувствовал хоть долю радости от воссоединения или он окончательно превратился в Трехглазого ворона?

К сожалению, он уже совсем не Бран, поэтому воссоединение трех сирот, разлученных много лет назад, получилось таким горьким. Есть отличная сцена, в которой я говорю Арье: «О, ты вернулась», а Санса отмечает: «Да, Бран теперь немного другой». Возможно, в нем и загорелась какая-то искорка, мол, «о, это мои сестры, здорово». Но, если говорить в общем, семейные радости больше не имеют для него значения. Его волнует только Великая Война.

Как Бран поможет Сансе в этом сезоне?

Наличие Брана в Винтерфелле – это все равно, что иметь видеокамеру, которая записала все серии и всё знает. Так что с его помощью Санса или Арья могут заглянуть в прошлое и узнать, кто и когда им врал. А они были обмануты многими, почти каждым встречным! Возможно, это и будет самым большим вкладом Брана.