Что будет с HBO, когда закончится «Игра престолов»?

Поклонники «Игры престолов» не устают задаваться вопросом: а почему вдруг все стало такое стремительное? Раньше путешествие из Королевской гавани в сторону Винтерфелла занимало у Арьи и Пса целый сезон, а теперь герои могут перемещаться из одного конца Вестероса в другой за одну серию. Королевская гавань. Склейка. Драконий камень. Зачем? Но ладно бы география – теперь решающие сражения происходят не раз за сезон, как было принято, а существенно чаще. В последних шести сериях показали четыре батальные сцены, две из которых сняты с размахом летнего блокбастера.

Простой ответ звучит следующим образом: сериал заканчивается, и авторы уже не могут позволить себе рассказывать историю в привычном нам темпе. В «Игре престолов» 49 главных персонажей (это включая покойных тоже) и 44 места действия. Собрать всех в одном месте – не самая простая задача, соответственно, приходится немного торопиться. Но это очень простой ответ, не учитывающий множества важных обстоятельств, в первую очередь главного: книги нет.

Это, на самом деле, главная и по сути единственная причина, по которой последние два сезона HBO снимает не по десять серий, а по семь и шесть соответственно. Еще в далеком 2011 году Джордж Мартин и шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс отвечали на вопрос, что будет, если сериал обгонит книгу. Неопытный Мартин решительно говорил: «Да вы что, я столько написал, что им еще годы снимать – все успею». Умные Бениофф и Уайсс были скромнее: «Мы надеемся, что этого не произойдет, но если вдруг что – у нас есть план».

Резонно предположить, что писатель надеялся на дословную экранизацию своих трудов, поэтому был уверен, что успеет написать все нужные книги (их осталось две). Сценаристы, разумеется, делать этого не собирались. 2103 персонажа книжной «Игры престолов» (персонаж в данном случае – это человек с именем, пусть даже он появляется на страницах романа всего один раз) в телевизионной версии превратились в 553 роли (речь идет об актерах, упомянутых в титрах, – то есть все, кроме массовки). Бениофф и Уайсс очень элегантно подрезали книжные истории в нужных местах, объединили некоторых персонажей (например, в книжной версии замуж за Рамси Болтона выдали не Сансу Старк, а ее служанку), что-то добавили и в итоге сняли самый популярный сериал в новейшей истории телевидения.

Зрители, читавшие книги, знают, что большинство сюжетных изменений в сериале совершенно обоснованы, так как делают историю проще и понятнее. Например, если герои идут из точки А в точку B, то в книгах они могут по дороге оказаться в точках C и D, где с ними могут случиться разные неприятности, которые на финальном результате все равно не скажутся. Читать такое правда удовольствие, а смотреть сложно: каждый новый подобный «поворот» означал новые локации и новых персонажей в уже плотно упакованном героями сериале.

Тем не менее. Первые пять сезонов у шоураннеров были книги – да и сам Мартин принимал участие в написании сценариев – поэтому они получились размеренными и сбалансированными: зрителю предлагалась и качественная костюмная драма, и – в нужных дозах – фэнтези про драконов и ледяных зомби. Но чем дальше продвигался сериал, тем очевиднее (даже для телезрителя) становились сюжетные пробелы. Совершенно нелепая линия с Дорном, например, была очевидной лакуной. Понятно, что в книге все любопытнее и тоньше, но дорнийская история по сути не двигала сюжет вперед. Это был первый заметный просчет Бениоффа и Уайсса: они не отказались от истории Дорна, а слишком упростили ее, и в результате вышло «ни уму, ни сердцу». Второй лакуной стала история Дейенерис, которая несколько сезонов непонятно чем занималась за Узким морем. На протяжении нескольких серий Дейнерис маялась и красиво ходила из одного края экрана в другой, в то время как сюжет, в общем, никуда не двигался.

И когда в 2014 году стало окончательно ясно, что новой книги не будет, Бениофф и Уайсс оказались перед выбором: ждать или идти дальше. Ждать означало, по сути, держать сюжет на месте, играть в локальные интриги, не развивая ни противостояние за Железный престол, ни борьбу с Королем ночи. Взять и нарезать из неиспользованных книжных диалогов новых разговоров, добавить в нужных объемах голых женщин и надеяться, что зритель не сбежит.

Примерно такого развития событий очень хотело руководство канала HBO. В 2015 году программный директор канала Майкл Ломбардо честно признался журналистам, что канал надеется на 10 полноценных сезонов, но «все остается на усмотрение авторов». Он клятвенно пообещал, что канал не будет давить на Бениоффа и Уайсса и согласится с любым принятым решением.

Чтобы понимать важность этого момента, надо знать контекст. HBO – это платный кабельный канал, который живет в первую очередь за счет подписки. Поскольку он идет в пакете, назвать точную ежемесячную стоимость нельзя, но ее оценивают примерно в $10. Когда в 2011 году состоялась премьера «Игры престолов», у HBO было 93 миллиона подписчиков. Первую серию «Игр» посмотрело чуть больше миллиона человек, но уже к финалу аудитория удвоилась и с тех пор только растет. Надо сказать, что с сериалами такое вообще происходит редко, а чтобы аудитория еще и удваивалась раз в год – практически никогда. Первую серию седьмого сезона смотрели уже 10 миллионов человек. Речь идет о людях, включивших телевизор точно в назначенное время. Учитывая отложенный просмотр и просмотр на стриминговом сервисе HBO Go, эта цифра вырастет до 16.1 миллиона человек. HBO обычно подводит рейтинговые итоги чуть позже, потому как часть зрителей ждет выхода всего сезона, но можно предположить, что у седьмого сезона в сухом остатке будет что-нибудь совсем рекордное. Финальные цифры шестого сезона равнялись 25.7 миллионам зрителей на серию. Что означают эти цифры? 25.7 миллионов человек платят HBO ежемесячно $10. Это $3.08 млрд. долларов в год. «Игра престолов» стала локомотивом, вытащившим канал на недосягаемую для других каналов вершину. Сегодня у HBO во всем мире 134 миллиона подписчиков, и львиная их доля пришла именно благодаря феноменальной популярности сериала.

Если на старте серия «Игры престолов» стоила 6 миллионов, и авторы были вынуждены экономить на всем, включая батальные сцены, то один эпизод седьмого сезона стоит уже $10 миллионов, и канал, в этом можно не сомневаться, при необходимости даст и больше. Общие расходы HBO на контент в этом году составят $3 млрд.

Большинство аналитиков сходится на том, что после финала «Игры престолов» HBO ждет массовый отток подписчиков. У канала до сих пор нет ни одного сериала, способного заменить самое рейтинговое шоу. Да, на это место претендует новый сериал Джонатана Нолана «Мир Дикого запада», но с ним сразу две проблемы: с точки зрения рейтингов и зрительского интереса он пока далеко позади «Игры престолов» и крайне сложен в постановке – то есть съемки нового сезона занимают не год, а два. С другой стороны, решение HBO потратить только на пилот «Мира Дикого запада» $25 миллионов должно дать вам представление о том, как отчаянно руководство HBO борется за место под солнцем. Ровно по этой же причине на канале срочно разрабатывают сериалы-приквелы к «Игре престолов». Ведь зритель точно уйдет, в этом нет никаких сомнений.

Когда «Игру престолов» только запускали, HBO был повелителем кабельного телевидения. Да, были конкуренты, но никто не мог сравниться с ним по количеству денег и охвату. Сегодня ситуация радикально отличается. В 2013 году «Карточный домик» положил начало эпохе Netflix – и сегодня сервис готов потратить на контент, в первую очередь на оригинальные фильмы и сериалы, $6 млрд. Вдвое больше HBO. А еще есть FX (миллиард в год), Amazon, AMC, Showtime, Hulu, свой стриминговый канал с уникальным контентом запускает Disney. О планах делать сериалы заявили Apple, Facebook и Google. При этом количество денег у среднестатистического зрителя не выросло, он не будет подписываться на все, и если HBO не найдет себе новый локомотив, компанию ждут серьезные проблемы.

Так что решение продюсеров сериала закончить его на восьмом сезоне, да еще и сократить количество серий – это предложение убить курицу, несущую золотых яиц на миллиарды долларов в год. В этом смысле решение Бениоффа и Уайсса может вызвать только абсолютное восхищение: они решили не растягивать историю искусственно, а закончить ее. Новейшая история телевидения знает множество примеров, когда жадные телеканалы вымучивали дополнительные сезоны из уже отыгравших свое сериалов. Блистательным примером является сериал «Остаться в живых», который должен был завершиться после третьего сезона, но шел еще четыре года. Рискну предположить, что руководство HBO стояло перед Бениоффом и Уайссом на коленях и умоляло одуматься, но они предпочли поступить по-своему.

План, о котором шоураннеры Игры престолов» говорили много лет назад, состоял в следующем: если книги для экранизации закончатся, то Джордж Мартин напишет им тезисный план, чем все закончится. Соответственно, все ключевые события непременно будут потом в книгах. Вопрос только в том, почему и как именно они случатся. То есть у Короля Ночи точно будет свой дракон, но скорее всего он появится не в результате странного похода Джона Сноу за стену, а как-нибудь иначе. Быстрота, с которой сейчас одно событие сменяет другое, в результате вызвана одновременно отсутствием книги и нежеланием продюсеров тянуть резину, придумывать новые обстоятельства, вводить новых персонажей. Они максимально аккуратно сводят все сюжетные линии, завершают арки развития любимых зрителями персонажей и ведут нас к эффектному финалу. За что им можно сказать только спасибо. Ну и еще раз мысленно проклясть Джорджа Мартина, который, вместо того, чтобы дописать книгу, ездит, например, в Санкт-Петербург.

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1. Экслюзивное интервью с Джорджем Мартином для Esquire.

Мартин о работе с Бениоффом и Уайссом: «Если честно, я не ожидал, что они до этих вещей доберутся раньше меня, потому что у меня была огромная фора – но они быстрее меня. И, кроме этого, они решили пропустить много материала, который я-то не пропускал, так что… опять же, все произошло так, как произошло»

2. Почему белые ходоки так долго идут к Стене?