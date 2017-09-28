Лиам Галлахер выпустил клип на песню Greedy Soul

Экс-вокалист Oasis продолжает подогревать интерес к своему дебютному сольному альбому, который выходит уже 6 октября. Вслед за клипами на песни Wall of glass, Chinatown и For what if’s worth, музыкант опубликовал видео на композицию Greedy Soul.

Клип снимали в лондонской студии AIR: в центре внимания сам Галлахер-младший в своей традиционной манере исполняющий песню.

Продюсером Greedy Soul стал Дэн Грек-Маргерэт, ранее работавший с Radiohead, Леной Дель Рей и Моби.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лиам Галлахер произнес, пожалуй, самую убедительную речь против музыкального пиратства

Лиам Галлахер анонсировал сольный альбом

Лиам Галлахер представил новую песню с готовящегося к выходу альбома