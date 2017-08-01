Стрельба в Мособлсуде: члены «банды ГТА» предприняли побег, трое убиты

В 14:10 в здании Московского областного суда раздалась стрельба. Пятеро подсудимых напали в лифте на двоих конвоиров (одним из которых была женщина). Преступники начали душить одного из сопровождавших, после чего отобрали у них оружие, однако один из приставов успел нажать «тревожную кнопку». Когда двери лифта открылись, преступников ждали вооруженные сотрудники ОМОНа и Росгвардии. Завязалась перестрелка. По данным МВД, трое преступников застрелены, двое задержаны с телесными повреждениями разной степени тяжелсти. Также огнестрельное ранение получил один из сотрудников Росгвардии. У женщины-конвоира сломаны ребра.

«Примерно в 13:50 мск двое конвоиров в лифте сопровождали пятерых подсудимых, находящихся в наручниках. Один из подсудимых совершил нападение на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление – сотрудников Росгвардии», – сообщили в Следственном комитете.

Позже появилась информация, что подсудимые попытались совершить аварийную остановку лифта и сбежать – но их встретили сотрудники Росгвардии.



Андрей Никеричев / АГН «Москва»

КТО СОВЕРШИЛ НАПАДЕНИЕ НА КОНВОИРОВ?

Пятеро преступников – члены так называемой «банды ГТА», которым инкриминируют бандитизм, убийство, разбой, незаконный оборот оружия, незаконное изготовление оружия и похищение документов. Члены организованной преступной группы нападали на автомобилистов на трассе М4 «Дон» в Московской и Калужской областях с 2012 по 2014 годы.

Преступники устанавливали на дороге устройства для прокалывания шин, после чего нападали на водителей и пассажиров автомобилей.

Банде приписывают немотивированные убийства – предполагается, что нападения они совершали для тренировки и испытания бойцов, направляемых затем в Сирию, Афганистан и Пакистан для пополнения рядов ИГИЛ (организация запрещена в России. – Esquire).

ЧТО ОНИ ДЕЛАЛИ В СУДЕ?

1 августа в Мособлсуде должно было пройти очередное заседание по делу «банды ГТА». Процесс длится уже год, но все еще далек от вынесения приговора.

Теперь он, очевидно, затянется больше – в связи с сегодняшним инцидентом Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «покушение на побег из-под ареста или из-под стражи».

Операция по задержанию одно из лидеров банды проводилась в ночь на 6 ноября 2014 года в поселке Удельная московской области. Он оказал вооруженное сопротивление бойцам спецназа и бросил в них гранату и был убит в ходе завязавшейся перестрелки. В других местах в ту же ночь было задержано еще 10 подозреваемых.



Александр Щербак / ТАСС

ПОЧЕМУ «ГТА»?

Такое прозвище бандитам дали сотрудники СМИ за сходство совершаемых ими преступлений с некоторыми игровыми заданиями серии видеоигр Grand Theft Auto. Как сообщала «Российская газета», сами члены банды называли себя «джамаатом» (объединение группы мусульман с целью изучения ислама. – Esquire).

Как позже сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, «версия о том, что члены банды подражали персонажам компьютерной игры ГТА, свое подтверждение не нашла».

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Следующее слушание по делу «банды ГТА» запланировано на 8 августа.