В ГУМе откроется студия фототехники Odyssey

Это будет не просто магазин с фототехникой, но целое пространство, в котором расположатся студия, бюро печати, а также корнер с lifestyle-брендами. Кроме того, на площадке Odyssey будут проводиться лекции и мастер-классы для тех, кто интересуется фотографией и не может представить свою жизнь без путешествий. Также в планах команды запуск собственной образовательной программы этой осенью.

Своей целью авторы проекта называют возрождение традиции посещения фотоателье. В этом Odyssey должен помочь большой выбор фототехники (полный ассортимент камер и оптики Leica, передовые модели Sony, Fuji и Olimpus и многое другое), 50-ти метровая студия с циклорамой, а также сотрудничество с лучшими российскими фотографами.

Любопытно, что пространство Odyssey откроется в том же месте, где в советское время располагался центральный фотомагазин.

Для тех, кто пока не готов пользоваться камерами Leica, пространство предложит корнер с брендами, которые практически не представлены в России, – Traditional Weatherwear, американский бренд со столетней историей Gitman Vintage, британская марка Private White и японская Snow Peak. Также можно будет купить шведские кроссовки ручной работы Spalwart идатские сумки и рюкзаки Mismо.

День открытых дверей пройдет 19 июля. Посетители в течение всего дня смогут делать фотографии в Leica Polaroid Express atelier, изучить работы фотографов и посмотреть, как с помощью крупноформатной камеры создавались портреты в 1930-е годы. В завершение вечера гостей ждет диджей-сет от Софии Мунтян.