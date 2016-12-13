10 лекторов из публичных лекториев: Ирина Хакамада

У меня есть политическая интуиция. В 2002 году после «Норд-Оста» я в первый раз поняла, что моя политическая история идет вниз. Я билась до конца — дошла до президентской кампании, участвовала в Думе трех созывов, — но с эмоциональной точки зрения этот проект был для меня закончен. Тех целей, которые я поставила перед собой, в России я достигнуть не могла. Мне захотелось начать новую жизнь. У меня случается такое — раз в десять лет. И я ушла. Ушла на самой высокой точке — в никуда.

Я год сидела в паузе никому не нужная. До этого я выпустила книжку «Sex в большой политике» — что-то вроде учебника для тех, кто решил пробиться в Кремль. И вот, чтобы не отчаяться, я решила написать еще одну книгу, на этот раз художественную, — «Любовь вне игры. История одного политического самоубийства». Мне все тогда говорили, что я совершаю самоубийство, заканчивая с политикой, — с таким-то потенциалом. Но в России никто не считается с потенциалом. Политика — это вещь, на 50% — а в России на 90% — зависящая от внешних сил, а не от тебя лично.

Роман никто не хотел печатать, все желали продолжения «Секса». Но в итоге я договорилась с АСТ. Год получился творческим — хотя роман и автобиографический, половину я нафантазировала. Это помогло мне прийти в себя. И, видимо, так вселенная устроена — тогда мне позвонили из «Сити-Класс», на тот момент совсем маленького тренингового агентства, и предложили провести лекцию на тему личного успеха. Они сказали, что я произвожу впечатление человека, который может выйти уверенным из любой ситуации. Организаторы пообещали заплатить $100, и я согласилась.

Первые полгода на меня ходили посмотреть как на звезду. Но на звезду смотрят один раз, а на мои мастер-классы ходят уже десять лет. Я вывела для себя формулу успеха: всегда, если ты профессионал, стремись делать то, что тебя заводит. И делай это настолько хорошо, чтобы люди заплатили тебе столько, чтобы ты свободно делал первое.

Мы живем в неспокойное время. Ни одно ключевое событие мы предсказать не можем — посмотрите на Brexit, Трампа и войну с Украиной. Люди не знают, на что опереться, кроме слепой веры. У нас нет институтов, которые направлены на развитие личности. В интернете этого тоже не найдешь, там нет энергетики. Я пробовала работать через интернет — чушь собачья. Зато на недешевые реальные встречи народ валит.

Раньше публика шла к тренерам за инструментами, которые стабильно работали. Сейчас единственный ключ к успеху — уметь изменяться, быть человеком хаоса. Я учу аудиторию рождаться заново — этому я когда-то научилась сама. Для лектора важен богатый личный опыт — все свои советы я проверила на себе и добилась успеха. Если вы только теоретизируете, вы нормальный институтский преподаватель, но не лектор. В молодости я была очень робкой, даже экзамены заваливала из-за боязни говорить — и посмотрите, где я теперь.

Пока мне нравится заниматься мастер-классами: это, с одной стороны, приносит мне удовольствие и деньги, а с другой — дает возможность делиться с людьми опытом. Я хочу образовать в России средний класс, самостоятельный и бесстрашный. Когда-нибудь он точно изменит страну.

На мои лекции ходят заинтересованные люди, случайных посетителей там не бывает. Лишь однажды девушка задала странный вопрос, его я запомнила на всю жизнь. На мастер-классе о дао жизни — любви к самому себе — она спросила, почему я не сделала себе искусственную грудь. Видимо, Шнур был прав, и все дао сошлось на сиськах. ≠