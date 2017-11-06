Вуди Харрельсон заявил, что не хочет больше сниматься в «Настоящем детективе»

«Настоящий детектив» может и вернется на экраны, но мы точно не увидим в нем звезду первого сезона Вуди Харрельсона – несмотря на то, что его напарник Мэттью Макконахи изъявлял желание сняться в третьей части.

«Я не вижу себя в этом (проекте). Первый сезон был отличным, но если мы вернемся, то мы услышим только «нет, это не так хорошо, как в первый раз» или «парни, раньше вы были хороши, а сейчас...» Я не хочу даже слышать подобные разговоры», – заявил актер Yahoo! Entertainment.

Макконахи не так категоричен. Актер рассказал, что обсуждал с Ником Пиццолатто (шоураннер сериала. – Esquire) возможность своего участия. «Это должно быть сделано правильно и в нужном контексте», – отметил он. Макконахи также признался, что скучает по своему персонажу Расту Коулу. «Я скучаю воскресным просмотрам «Настоящего детектива». Я был счастлив те шесть месяцев, что мы над ним работали», – признался актер.

Харрельсон и Макконахи сыграли в первом сезоне двух детективов полиции штата Луизиана, которые в течение 17 лет расследовали дело о таинственном убийстве. Сериал имел большой успех как у критиков, так и у телезрителей, однако вторая часть с Колином Фарреллом, Рейчел МакАдамс и Винсом Воном в главных ролях оказалась провальной, что поставило под сомнение целесообразность третьего сезона.

Тем не менее, в сентябре стало известно, что третья часть антологии все-таки состоится. Главную рол сыграет лауреат «Оскара» за роль второго плана в драме «Лунный свет» Махершала Али.

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