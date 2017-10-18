Лина Хиди рассказала о двух встречах с Харви Вайнштейном

Актриса Лина Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», заявила, что едва не стала жертвой сексуальных домогательств Харви Вайнштейна. О двух встречах со скандальным продюсером она рассказала в своем твиттере.

По словам актрисы, первая встреча состоялась во время Венецианского кинофестиваля, где она представляла фильм «Братья Гримм» (Харви Вайнштейн был продюсером картины. – Esquire). Хиди рассказала, что на прогулке он сделал ей недвусмысленное предложение, которое она перевела все в шутку. С тех пор в фильмах Вайнштейна актриса не снималась.

Несколько лет спустя Вайнштейн пригласил ее на завтрак в ресторане одного из отелей Лос-Анджелеса. Хиди предположила, он хотел поговорить о работе, но во время разговора он переходил на личные темы, а потом, утверждает актриса, предложил подняться к нему в номер за сценарием.

«Мы зашли в лифт, и энергетика сразу изменилась, а мое тело перешло в боевую готовность. Пока мы поднимались, я сказала Харви: «Меня интересует только работа, пожалуйста, не думай, что я здесь с тобой по другой причине. Ничего не будет», – рассказала актриса.

По словам Хиди, Вайнштейн был в ярости. «Мы вышли из лифта и пошли к его номеру. Его рука была на моей спине, он подталкивал меня вперед, молча, без единого слова. Я чувствовала себя абсолютно беспомощной. Его ключ не сработал, и его это разозлило не на шутку. Он проводил меня к лифту и через весь отель к парковщику, крепко схватив за руку, заплатил за машину и прошептал: «Никому не говори об этом. Ни своему менеджеру, ни агенту». Я села в машину и заплакала», – написала актриса.

Харви Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах десятки женщин, среди которых такие известные актрисы как Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Продюсера уволили из собственной компании, исключили из американской и британской киноакадемий. В настоящее время он находится на реабилитации в одной из американских клиник. Выдвинутые против него обвинения расследует полиция США и Великобритании.

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