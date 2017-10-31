Звезду «Очень странных дел» задержали в аэропорту по подозрению в хранении кокаина

26 октября актер Чарли Хитон (известный по роли Джонатана Байерса из «Очень странных дел») был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса: в его багаже нашли следы хранения кокаина. Англичанин прибыл в США на премьеру второго сезона «Очень странных дел». По словам представителей правоохранительных органов, после задержания Хитон признался в употреблении наркотических веществ и не был допущен к переходу американской границы. Хитон вернулся в Лондон, сообщает The Hollywood Reporter.

На следующий день состоялась долгожданная премьера второго сезона сериала. Хитон извинился за свое отсутствие в открытом письме.

«Моя запланированная поездка в США сорвалась на прошлой неделе из-за запрета въезда в страну. Я работаю над тем, чтобы исправить сложившуюся ситуацию так быстро, насколько это возможно. Хочу подчеркнуть, что меня не арестовали и не обвинили в совершении преступления, и я сотрудничал со служащими аэропорта Лос-Анджелеса. Я признаю свои извинения фанатам «Очень странных дел» и моим коллегам по сериалу за свое отсутствие на премьере. Мы все очень гордимся новым сезоном, и я не хотел бы, чтобы эта история негативно повлияла на шоу», – написал Хитон.

Netflix выпустил второй сезон «Очень странных дел» целиком 27 октября.

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