Умер Хью Хефнер

Официальный Twitter издания Playboy опубликовал сообщение о смерти Хью Хефнера. «Американской иконы и основателя Playboy, Хью М. Хефнера, не стало сегодня. Ему был 91 год. #RIPHef», – говорится в сообщении. Компания Playboy Enterprise разослала пресс-релиз, в котором сообщается, что медиамагнат скончался в своем доме в Лос-Анджелесе «по естественным причинам».

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4