Крис Хемсворт: «В моей семье настоящий босс – моя жена»

Мне некомфортно постоянно находиться на виду. С одной стороны, внимание воодушевляет, с другой – ты боишься критики, боишься сказать что-то лишнее или облажаться. За годы я научился бороться с этим ощущением – секрет в том, чтобы быть честным. Просто будь тем, кто ты есть, и рискуй.

Нет ничего плохого в том, чтобы быть уязвимым. Людям нравится видеть в других открытость и чувствительность, а на проявление честности всегда хочется ответить тем же.

Большой плюс кино в том, что если ты облажался – всегда можно переиграть.

Я занимаюсь серфингом каждый день, если есть возможность.

Лучшее утро в своем представлении – выпить чашечку кофе и окунуться в океан. Но у меня трое детей, поэтому второй пункт нужно встраивать в их график.

Какое-то время мы с семьей жили в Лос-Анджелесе, но нам не понравилось – там нечем заняться и слишком много папарацци.

Мы переехали обратно в Австралию и поселились на побережье. В отличие от Голливуда, там более здоровая атмосфера. У нас есть лошади, хозяйство, и теперь мы живем как настоящие хиппи.

Из-за частой смены часовых поясов нарушается сон. Бороться с джетлагом мне помогает спорт – я просто иду в зал и снимаю напряжение.

Мне нравится то, как я чувствую себя после длительной тренировки. Это эндорфины, ощущение бодрости. Конечно, бывают моменты, когда в зал идти совсем не хочется, но каждый раз я убеждаюсь, что это стоит усилий.

Я очень люблю сладкое, особенно шоколад, и эту страсть со мной разделяют мои дети. Так что приходится следить за собой. Возможно, моя страсть сладкому не так уж плоха – так я чаще хожу в зал.

Я бы не стал толстеть ради роли – обошелся бы расширяющим костюмом или что-нибудь придумал. Однажды я худел для роли, и мне повезло, что я не навредил организму, – а мог бы, если бы пошел еще дальше. Потом я задумался, а стоит ли это того. Твое тело – твой сосуд, не стоит его портить.

Мой первый парфюм мне подарила мама, когда мне было 15 лет. Не поверите, но это был Hugo Boss. До сих пор помню красную надпись на флаконе и аромат, который пробуждает воспоминания о тех временах. Теперь я стал лицом Boss Bottled, и все вернулось на круги своя.

Я не ношу парфюм постоянно – только по особым случаям. Больше всего в Boss Bottled мне нравится его универсальность. Он подходит под разные поводы и настроения и не подавляет тебя.

В моей семье настоящий босс – моя жена, она устанавливает правила.

В какой-то момент я немного устал от Тора, хотелось чего-то нового. К счастью, наш новый режиссер (Тайка Вайтити. – Esquire) думал так же. Каждый день мы рисковали, пробовали что-то новое, веселились. Все, что казалось знакомым, мы отбрасывали в сторону и делали по-другому. Поэтому в этом плане фильм получился совершенно особенным. Я воодушевлен и горжусь, мне кажется, мы проделали отличную работу.

Я бы с удовольствием сыграл какую-нибудь романтическую роль современном фильме, который больше про актерство, героев и людей, без спецэффектов и графики. Что-то более приземленное.