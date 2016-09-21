Футбол — самый популярный вид спорта в России. При этом в России не хватает футбольных манежей и школ, а подростки, играющие во дворе, не знают, как стать професссионалами. В этом году компания Nike запустила проект К11, в рамках которого талантливым ребятам из коробок выпадает шанс попасть в профессиональный футбол. Из 8000 заявок (70% из регионов) 22 были выбраны в команду К-11. Сейчас они проходят подготовку в тренировочном лагере под руководством Валерия Непомнящего и его тренерского штаба.