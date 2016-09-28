Советский и российский тренер Валерий Непомнящий сразу после Высшей Школы Тренеров был включен в резерв международного отдела управления футбола. С тех пор он успел потренировать команды из Камеруна, Китая, Турции, Южной Корее, Японии, Узбекистана. Сегодня он руководит тренировочным лагерем Nike К11 и готовит молодых футболистов со всей России к их главной игре .