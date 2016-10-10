В финальном эпизоде сериала Esquire футболисты Академии Nike из Великобритании осматривают Москву, тренируются и выходят на футбольное поле, чтобы сразиться с командой K11 на глазах у лучших скаутов страны. У кого-то из них появится шанс стать профессиональным футболистом, которого будут боготворить и ненавидеть фанаты по всему миру.