Москва вступает в новый «золотой век» коктейля. Баров открывается все больше, они попадают в престижные мировые рейтинги, а московские бармены впервые за десятилетия выходят в финалы международных конкурсов. В авангарде возрождающейся коктейльной культуры стоят люди, которым часто нет и тридцати.
Кенан Ассаб, 27 лет, Антикварный Boutique & Bar
Шеф-бармен и незаменимое звено в работе «Антикварного», который одновременно и изобретательный бар, и бутик старинной мебели. Изобретательный во многом в силу обстоятельств: руководя небольшим пятачком, расположившимся посреди кухни, Кен умело использует поваров и привносит собственные штрихи в классические напитки. К примеру, подает вариацию на коктейль Periodista (ром, ликер и апельсиновый бренди) с запеченным на гриле ананасом, который, если верить мифу, очень любили журналисты, командированные на Кубу.
Стас Киреев, 27 лет, The Box
Поработав в состоявшихся московских заведениях (White Rabbit, Chaynaya Tea & Cocktails, «Менделеев»), два года назад Стас открыл бар The Box у бизнес-центра «Белая площадь». Сегодня он успешно напаивает «белых воротничков» и заезжающих в гости друзей. Известен любовью к выдумкам: раз в пару месяцев превращает свой бар в изобретательную pop-up площадку, и делает это так, как никто другой в Москве. Однажды вдохновился «Отрядом самоубийц» и организовал соответствующий маскарад: ради роли Эль Диабло сбрил густую бороду и придумал самовоспламеняющийся коктейль.
Александр Калачев, 26 лет, 15 Kitchen + Bar
Человек, работающий с одной из самых запоминающихся барных карт города. Каждый коктейль в «Пятнашке» имеет порядковый номер, относится к своей стихии — воде, воздуху, огню или земле — и подается как театральное представление. Вместе со своим авторским коктейлем El Magico Саша выиграл национальный финал BACARDI Legacy Global Cocktail Competition в прошлом году, и ездил представлять родину в Сан-Франциско.
Денис Кряжев, 29 лет, Fahrenheit
Победитель Победитель Diageo Reserve World Class Россия 2012 года, сибиряк, протеже Бека Нарзи (одного из патриархов московской коктейльной культуры, известного жестким нравом и вместе с тем умением взращивать блестящих специалистов). Сегодня Денис — главный идеолог барных гастролей города: к нему в «Фаренгейт» с периодичностью в месяц-два заглядывает какая-нибудь мировая звезда. Когда не занят за барной стойкой, следит за мировыми конкурсами и раздает комментарии прессе.
Артем Талалай, 29 лет, Duran Bar
Бармен яркого и всегда гуляющего Duran любит, чтобы к его коктейлям «прислушивались» — добавляет нестандартные ингредиенты вроде розового перца или варенья на лепестках роз по капле, чтобы их ноты едва ощущались. Впрочем, и с духом «старой школы» справляется: его коктейль The Sixth Element, для которого он настаивал херес на бобах, взял награду на третьем этапе Diageo Reserve World Class Россия 2016 года. А прямо сейчас Артем вышел в финал недавно пришедшего в Россию барменского конкурса Botucal.
Катерина Ефимова, 26 лет, Wang&Kim
Она начинала в первом «народном» коктейльном баре Москвы Cuba Libre и совсем недавно заведовала самой большой в городе коллекцией текилы и рома — в «Латинском квартале» Александра Раппопорта. Сегодня Катя познает саке и смешивает коктейли на азиатских продуктах в Wang & Kim. Неизменно попадает в топы лучших барменов страны самых разных рейтингов. Дипломированный сомелье. Но ценят ее за оригинальность: на предыдущем Diageo Reserve World Class, например, Катя презентовала бутылку виски под аккомпанемент хитов Jay Z.
Илья Доронин, 29 лет, 354 Exclusive Height
Один из учеников мэтра Александра Кана. В свое время Илья установил без пяти минут алхимическую лабораторию в «Никуда не едем», где настаивал виски на попкорне, выгонял сироп из вина и успешно выстроил непростую барную карту на овощах (коктейль Gold Rush, например, может похвастать морковно-апельсиновой пеной). Сейчас заправляет в главном московском туристическом баре 354 Exclusive Height, что под самой крышей башни «ОКО», где интересно переосмысливает классику. На основе «Кровавой Мэри», например, сочинил без пяти минут похмельный завтрак в стакане: BBQ Mary готовится с использованием подкопченных на гриле помидоров, а подается с беконом и кукурузой.
Виталий Екименко, 28 лет, Funny Cabany
Бывший омский официант, а сегодня — двукратный обладатель почетной статуэтки «Лучший бартендер России» по версии авторитетных Diageo Reserve World Class (получал награду в 2014 и 2016 годах). Заведует коктейлями во всех заведениях Funny Family Group — помимо самого Funny Cabany, это Chicken Run и Spices. Считает, что в хорошем баре должно быть весело. Отдает предпочтения твистам на классику, создает авторские безалкогольные лимонады.
Роман Пометков, 22, Public
Бар-менеджер спикизи-бара Public, куда совсем недавно заходил выпивать Канье Уэст. До этого Роман успел поработать с Денисом Кряжевым в полусекретном заведении Drink your Seoul и в Farhenheit, а также пройти стажировку в лондонской лаборатории напитков Drink Factory. Вместе с коллегами задает алкогольные тренды: моду на коктейли в бутылках, например. Прихватить в гости бутылочку из Public вместо 0,7 вина считается сегодня хорошим тоном.
Кирилл Стрекалин, 27 лет, Un Joli Coco
Человек, в юном возрасте узнавший модельный бизнес и едва не попавший на «Фабрику звезд», долгое время был протеже одного из патриархов российской барной индустрии Вячеслава Ланкина — работал в его заведениях Tapa de Comida и Delicatessen (последний трижды входил в ТОП-50 лучших баров мира, что не удавалось ни одному другому российскому заведению). Сейчас заправляет баром Un Joli Coco, где ставит винил, обсуждает с гостями книги, безукоризненно мешает классику и настаивает в дубовой бочке коктейль Porto Ronco.