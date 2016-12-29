Она начинала в первом «народном» коктейльном баре Москвы Cuba Libre и совсем недавно заведовала самой большой в городе коллекцией текилы и рома — в «Латинском квартале» Александра Раппопорта. Сегодня Катя познает саке и смешивает коктейли на азиатских продуктах в Wang & Kim. Неизменно попадает в топы лучших барменов страны самых разных рейтингов. Дипломированный сомелье. Но ценят ее за оригинальность: на предыдущем Diageo Reserve World Class, например, Катя презентовала бутылку виски под аккомпанемент хитов Jay Z.

Один из учеников мэтра Александра Кана. В свое время Илья установил без пяти минут алхимическую лабораторию в «Никуда не едем», где настаивал виски на попкорне, выгонял сироп из вина и успешно выстроил непростую барную карту на овощах (коктейль Gold Rush, например, может похвастать морковно-апельсиновой пеной). Сейчас заправляет в главном московском туристическом баре 354 Exclusive Height, что под самой крышей башни «ОКО», где интересно переосмысливает классику. На основе «Кровавой Мэри», например, сочинил без пяти минут похмельный завтрак в стакане: BBQ Mary готовится с использованием подкопченных на гриле помидоров, а подается с беконом и кукурузой.

Виталий Екименко, 28 лет, Funny Cabany