Дима Кузнецов приехал из столицы Бурятии Улан-Удэ — места темного и беспросветного. Он поступил на бюджет журфака МГУ, потому что хотел вырваться из болота родного города, где люди целыми поколениями проживают одну и ту же жизнь.
— Я хотел уехать из глубинки туда, где повсюду занятые люди в костюмах, и стать успешным человеком. Мне было все равно, куда поступать, лишь бы дали бесплатное жилье. ЕГЭ я мог сдать только по двум предметам: русскому и литературе. Потому и пошел на журналистику.
Дима не похож на типичного студента с Моховой: он одет в поношенный спортивный костюм, брит под двоечку и выглядит так, будто готов «отжать мобилу», но стесняется своей внутренней интеллигентности. В беседу он органично вплетает Фолкнера и Фрейда, но, кажется, немного стыдится, что без них не обошлось.
— Я маленький человек и прекрасно это понимаю. Было бы здорово, если бы это дошло и до других: никто не уникален, мы все одинаковые. Люди считают себя лучше остальных — оттого и все проблемы. Послушайте современных рэперов: каждый говорит о том, какой он крутой, сколько бабок зарабатывает и какие у него девки. Рэп — самая популярная молодежная музыка, это больше чем СМИ, больше чем вся система. Если сейчас появится рэпер, который грамотно сформулирует свои идеи, он может изменить сознание многих людей. Но это неточно.
Дима больше похож на ученого, который препарирует и изучает общественные реакции на его эксперименты в музыке. Он говорит, что решает творческие задачи: то с линзами играет, то пускает в клипе титры на манер документального кино: «Я художник. По крайней мере, я себя так успокаиваю». Все видео он делает вместе с друзьями на мизерный бюджет. Вещи для клипа «
— В моем первом клипе «
У последнего клипа артиста «
— Самое интересное — это не писать тексты, а жить. Так, чтобы каждый день с тобой происходило что-то новое. Люди думают, что живут 28 раз, а на самом деле всего один — и, возможно, недолгий. Я подумываю о том, чтобы немного пошуметь и уйти, а потом вспоминать об этом опыте в старости. У каждого исполнителя есть свой срок годности, я не буду, да и не хочу быть артистом вечно. Честно говоря, я бы уехал в деревню сельским учителем преподавать детям литературу. Я по-своему очень наивный человек. ≠