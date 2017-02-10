Сергей Карякин появляется в студии спустя пару дней после матча с Магнусом Карлсеном. Он выглядит робким и, кажется, еще не привык к вниманию прессы. С ним легко: он не ставит условий, не требует особого отношения, только просит побыстрее закончить съемку: очень хочется выпить пива. Вообще-то Сергей не пьет. Напивался он только в двух исключительных случаях: после победы на Кубке мира и после поражения в матче с Юдит Полгар — лучшей женщиной-шахматисткой.

— За меня пьет мой менеджер, — застенчиво говорит гроссмейстер. Карякин вообще говорит мало. И это за него тоже делает менеджер:

— Сергей с детства мечтал стать чемпионом мира по шахматам. Четыре года назад в России не было другого шахматиста, который составил бы конкуренцию Карлсену — действующему чемпиону мира. Мы придумали кампанию «Вернем шахматную корону в Россию» — теперь популярность шахмат напрямую зависит от Сергея.

А популярным Карякин был всегда. В пять лет его не захотели брать в шахматный кружок — слишком маленький, а через месяц он обыгрывал любого в секции. «Понятно было, что у меня талант: я стал чемпионом Украины и Европы среди детей, — вспоминает Сергей. — На меня обратила внимание лучшая шахматная школа в Краматорске. В детстве я по восемь часов в день занимался шахматами. Сейчас половина этого времени уходит на съемки и интервью».

В 12 лет Карякин уже стал гроссмейстером — самым молодым за всю историю спорта. Год за годом он побеждал на международных турнирах, стал чемпионом Всемирной шахматной олимпиады, завоевал Кубок мира по быстрым шахматам. Только до этого никому и дела не было.

— Шахматы всегда были кастовым видом спорта. Карлсен — первый, кто привлек спонсоров, внимание прессы, поддержку государства. У Сергея, который отставал от него на три позиции в рейтинге, не было ничего, — рассказывает менеджер Карякина. — Тогда мы начали пиар-кампанию и уже спустя год подписали контракт с нашим первым спонсором. Для шахмат это была бомба: тогда большинство гроссмейстеров даже не знали, что такое соцсети.

Теперь про Карякина пишут во всех спортивных изданиях, он проводит сеансы одновременной игры с болельщиками футбольного «Спартака» и участвует в телешоу. За это его терпеть не могут шахматисты старой закалки. Когда Карякин занял последнее место на чемпионате России, они были счастливы. В него не верили, даже когда он выиграл турнир претендентов и сел за доску с «норвежским вундеркиндом Магнусом». Матч продолжался двадцать дней; за это время сын Карякина научился ходить. Критики были уверены, что Карлсен разгромит противника со счетом 6:0. Но Сергей защитил две безнадежные партии, чуть было не выиграл пятую и выиграл восьмую — тогда-то и началась истерия, которой не ожидал никто.

— Когда я играл с Карлсеном, я чувствовал, что играю не только за себя, но за всю Россию, — говорит Карякин. — Это ответственность, но она мне только помогает.

— У Сергея железные нервы, — вклинивается в разговор менеджер. — Когда он уезжал на чемпионат по быстрым шахматам в Астану, я сказал ему: «От этого матча зависит, получишь ты первый контракт или нет, действуй». Сергей выиграл и сказал: «Слушай, а можешь мне теперь каждый раз перед турниром говорить про новый контракт — тогда я играю раз в десять лучше?» Он понимал, что станет национальным героем, если выиграет у Карлсена. Сережа проиграл, но вернулся в страну почти Гагариным. Трудно представить, что было бы, если бы он победил. ≠