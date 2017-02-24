Глава компании NTechLab Артем Кухаренко выглядит так демократично, что похож скорее на доставщика пиццы. Он стоит у черного панорамного окна на девятом этаже московского бизнес-центра и теребит замок на толстовке, то расстегивая ее, то застегивая снова. Всю Москву заметает снегом.

— Вы заклеиваете камеру на своем ноутбуке?

— Нет, — говорит Кухаренко. — Зачем? Мне, как обычному человеку, важнее безопасность, чем приватность.

Весной прошлого года в сети появилось приложение FindFace, которое позволяет искать людей с фотографий «ВКонтакте», и все как будто с ума сошли. Начались поиски потерянных родственников, девушек из метро, двойников. FindFace могло найти каждого, кто не гримасничает, не носит гигантских очков и не делал серьезных пластических операций: идентификацию прошли все фотографии из социальной сети. FindFace нашло поджигателей многоэтажки в Петербурге по скриншоту. Определило личность захватчика «Ситибанка» в Москве раньше полиции. «ВКонтакте» оказалась половина русского списка Интерпола. С приватностью было покончено.

Кухаренко и не думал, что некоторым его приложение испортит жизнь. Скажем, порноактрисам, на которых пользователи «Двача» (известный анонимный форум. — Esquire) развернули охоту. Он говорит: «Я все-таки думаю, что пользы мы приносим больше, чем таких отрицательных последствий».

— Вы знаете о Светлане Тополь?

— Нет, — говорит Кухаренко. — Кто это?

Артем Кухаренко испортил жизнь Светлане Тополь пару месяцев назад. Так вышло. Сейчас она безработная и разводится с мужем. В ноябре пользователи «Двача» написали директору петербургской гимназии, что в его школе порномодель учит пятиклассниц чирлидингу. Они предоставили ссылки на видеозаписи, в которых участвовала преподаватель из секции аэробики Светлана Тополь.

— Может, так оно и лучше, — говорит Кухаренко. — Если подумать, FindFace портит жизнь либо тому, кто занимается нехорошими вещами, что не очень-то и плохо; либо тому, кто не задумывается над тем, что выкладывает в социальные сети. Приложение все меняет. Люди начинают корректировать свое поведение.

На странице в сети «ВКонтакте» за лыжной маской лица Кухаренко не разобрать. Сейчас ему 26. А когда NTechLab победила на Megaface — чемпионате мира по распознаванию лиц, было 25. А еще годом раньше он слепил приложение для поиска пород собак при помощи нейросети. Артему нравилось загружать фотографии друзей в приложение, смотреть, какие они псы, и хихикать.

Сегодня в NTechLab придумали продукт, который тоже называется FindFace, только работает он автономно: векторы признаков изображения лица считываются с любой камеры видеонаблюдения, а затем человека ищут в сети. Стоит создать аккаунт во «ВКонтакте», и супермаркеты в личных сообщениях смогут порекомендовать постоянным клиентам выпечку со скидкой. Банки — ипотечное кредитование. А полиции станет проще ловить карманников.

Сложно говорить с Кухаренко о свободе и приватности. Если предоставить человеку доступ к личной странице кого угодно — это свобода или нарушение права на частную жизнь? Можно ли оставаться свободным, если носить смартфон в кармане? Нужна ли человеку свобода, если «лайки» в социальных сетях так поднимают настроение и выводят из депрессии?

Вся эта история похожа на серию «Черного зеркала». Кухаренко не слышал об этом сериале. Через пару часов ему надо где-то достать костюм и приехать на премию журнала, который пишет о власти и экономике. Он звезда, потому что победил Google, а европейские страны хотят победить терроризм и беженцев с помощью его алгоритма. Он не любит всех этих кривляний, вместо этого он бы продолжал стоять у окна как вкопанный.

Людей вроде него единицы. Год назад Кухаренко обошел идентификацию. Он действительно в безопасности: FindFace никогда не удастся его найти. ≠