Полный гид по мировому стендапу и его героям: от Ленни Брюса и Луи Си Кея до Эми Шумер и Дональда Гловера

Когда-то жизнь зародилась в Мировом океане, а затем морские создания выбрались на сушу и освоили новые территории. Так и многие популярные американские комедиографы и комедианты вышли из камеди-сторов и, сойдя со стендап-сцены, принялись покорять радио и телевидение (зачастую через Saturday Night Live), сниматься в кино и снимать его, производить авторские шоу с уникальной интонацией, записывать подкасты, вести церемонии главнейших премий. В общем, расселились по всему земному шару шоу-бизнеса. Популярность стендапа при этом только росла: из потомков менестрелей и хохмаческого андерграунда комедия стоя стала (sic!) отдельной индустрией, фронтмены которой собирают буквально стадионы. Кевин Харт — один из стендаперов-кинозвезд — записал спешл What now? (2015) на «Линкольн-файненшл-филд» (в России — Данила Поперечный концерт «Нелицеприятный» (2018) в «Олимпийском»).

Эволюция возможностей стендап-комиков шла хвост в хвост с переменами в обществе последнего полувека: комедия безжалостных замечаний в микрофон, как мы ее знаем, начала формироваться после войны, когда повысился спрос на резкие интонации и насущные проблемы, а не на абстрактные стереотипные юморески. Параллельным курсом росло влияние телевидения (уже в 1950-е появились революционные серьезные сериалы вроде «Сумеречной зоны» Серлинга) и менялся кинематограф: в 1950–1960-е по всему миру прошла череда «новых волн»; в США этот период именуется Новым Голливудом, который временно пришел на смену претерпевающей кризис студийной системе и впрыснул дозу сырой реальности в пространство кинотеатров и массовой культуры.