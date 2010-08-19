Рубашка и трусы, Ermenegildo Zegna; галстук, Boss Selection; гольфы, Calzedonia; ботинки Fabi
Вешалка и гладильная доска, Ikea; светильник, Normann Copenhagen
Вешалка и гладильная доска, Ikea; светильник, Normann Copenhagen
Рубашка и брюки, Zilli; ботинки, Pakerson Senator
Стол, Extremis; плита, Indesit; светильник, бокалы, Ligne Roset
Стол, Extremis; плита, Indesit; светильник, бокалы, Ligne Roset
Костюм, Ermenegildo Zegna; рубашка, Boss Selection; галстук, Brioni; ботинки Fabi
Письменный стол, мусорная корзина и жалюзи, Ikea; кофейный столик, Maxalto; радиоприемник, Tivoli Audio; стул, Fritz Hansen
Письменный стол, мусорная корзина и жалюзи, Ikea; кофейный столик, Maxalto; радиоприемник, Tivoli Audio; стул, Fritz Hansen
Кардиган, Marlboro Classics; футболка и брюки Dolce&Gabbana; ботинки, Camper
Светильник, Next; пластиковая собака, Magis; резиновое кресло, Blofield; вазы, Ligne Roset; журнальный стол, B&B Italia; стаканы, Ralph Lauren
Светильник, Next; пластиковая собака, Magis; резиновое кресло, Blofield; вазы, Ligne Roset; журнальный стол, B&B Italia; стаканы, Ralph Lauren
Пижама, Brioni; домашние туфли Ralph Lauren Purple Label
Кровать и коврик, Ikea; тумба, Ligne Roset; светильники, Artemide
Кровать и коврик, Ikea; тумба, Ligne Roset; светильники, Artemide