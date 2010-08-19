Голкипер московского «Локомотива» Гильерме стоит на воротах

По просьбе журнала Esquire бразильский голкипер московского « Локомотива» Гильерме сделал то , что у него получается лучше всего — постоял в воротах. Фотограф Виктор Горбачев. Декоратор Марина Бессонова.